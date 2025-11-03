스포츠 베팅업체, 내년도 WS 우승 1순위는 다저스…토론토 11위

▲ 월드시리즈 2연패를 달성한 로스앤젤레스 다저스

미국 메이저리그(MLB)에서 월드시리즈(WS) 2연패를 이룩한 로스앤젤레스 다저스가 내년에도 가장 유력한 우승 후보라는 분석이 나왔습니다.온라인 스포츠 베팅업체인 ESPN BET은 2026시즌 월드시리즈 우승 배당률에서 다저스가 ＋375로 30개 구단 중 최저를 기록했다고 오늘 ESPN이 전했습니다.'＋375'는 100달러를 베팅해 당첨되면 원금에 375달러를 상금으로 추가해 준다는 의미입니다.뉴욕 양키스는 ＋700으로 뒤를 이었고 휴스턴 애스트로스와 필라델피아 필리스가 ＋1200으로 공동 3위를 기록했습니다.이번 월드시리즈에서 아쉽게 준우승한 토론토 블루제이스는 ＋2000으로 시카고 컵스와 공동 11위입니다.토론토는 올 시즌 개막을 앞두고는 우승 배당률이 ＋6000으로 베팅업체의 지지를 받지 못했습니다.시카고 화이트삭스와 콜로라도 로키스는 내년 우승 배당률이 ＋50000으로 30개 구단에서 공동 최하위를 기록했습니다.다른 베팅업체인 드래프트킹스 스포츠북과 BetMGM도 다저스를 내년 시즌 가장 유력한 우승 후보로 꼽았습니다.조니 아벨로 드래프트킹스 이사는 "다저스 타선과 투수진의 독보적인 재능이 매 시즌 우승 후보로 만들고 있다"고 평가했습니다.드래프트킹스는 판매를 시작한 2026시즌 월드시리즈 베팅에서 베팅 건수의 40%와 총 베팅액의 25%가 다저스에 집중됐다고 전했습니다.토론토는 베팅 건수 12%, 베팅액 22%로 2위에 올라 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)