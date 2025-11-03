[뉴욕증시] 4일 AMD 실적 발표…AI 기대감 이어질까

이번 주 뉴욕증시입니다.



3일 팔란티어를 시작으로 4일 AMD 그리고 5일에는 퀄컴의 실적 공개가 이어집니다.



고용정보업체 ADP는 10월 민간 기업들의 고용 변화를 5일 발표합니다.



미국의 서머타임이 해제되면서 3일부터 뉴욕증시 개장과 마감 시간이 한국 시간으로 1시간씩 늦춰졌습니다.



최근 오픈 AI 오라클과 공급 계약을 체결한 AMD의 4일 실적 발표를 통해 AI 시장에 대한 기대감이 이어질 수 있을지 주목됩니다.



한편 5일 미 연방대법원에서 트럼프 정부의 관세 부과가 적법했는지에 관한 구두 변론이 열리는데요.



대통령이 의회 승인 없이 광범위한 관세를 부과할 권한이 있는지가 쟁점입니다.



같은 날 공개되는 10월 ADP 비농업 부문 고용 변화는 셧다운으로 정부 발표 경제지표가 공백 상태인 상황에서 미국의 고용 상황을 가늠해 볼 수 있는 중요한 잣대가 될 것으로 보입니다.



지난주 마감 상황을 살펴보면 아마존이 시장의 우려와 달리 견조한 실적을 발표하면서 9% 넘게 급등했습니다.



또 메타 플랫폼스는 실적 논란으로 2% 하락한 반면, 테슬라는 중국 무역박람회에서 로봇 택시를 선보일 예정이라고 밝힌 가운데 3% 상승했습니다.



지난주 파월 의장이 12월 FOMC 회의와 관련해 매우 상반된 의견들이 있었다고 언급한 만큼 3일에 있을 샌프란시스코 연회 총재와 리사국 연준 이사의 연설에도 주목할 필요가 있겠습니다.