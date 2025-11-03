1. 서울 올가을 첫 한파특보…곳곳 영하권 추위



서울에 올가을 들어 첫 한파 특보가 내려졌고 중부 내륙 지역은 영하권으로 떨어지겠습니다. 기온은 주 후반으로 접어들면서 점차 오를 걸로 예보됐습니다.



2. "한한령 실무협의 공감대"…"중국 공연 허용 요청"



한중 정상회담에서 중국 내 '한한령'에 대해 "실무 협의를 통해 문제를 풀어보잔 공감대가 있었다"고 대통령실이 밝혔습니다. 이 대통령은 시진핑 중국 국가주석에게 한국 가수들의 중국 공연을 제안한 걸로 전해졌습니다.



3. 여, '재판중지법' 재추진…야 "반헌법적 발상"



민주당이 임기 중인 대통령의 형사 재판을 멈추는 '대통령 재판 중지법'을 이달 안에 재추진하기로 했습니다. 국민의힘은 반헌법적 발상이라고 비판했습니다.



4. 일본 관광객 모녀 덮친 만취 차량…어머니 사망



30대 남성이 몰던 음주운전 차량이 한국을 찾은 일본인 관광객 모녀를 치어 50대 어머니가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 체포된 운전자는 면허 취소 수준의 음주 상태였습니다.