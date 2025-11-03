음주운전 차량에 일본인 모녀 2명 사상

<앵커>



어젯밤 서울에서

술에 취한

30대 남성이 몰던 차량이

횡단 보도를 건너려던

일본인 관광객 모녀를

들이받았습니다.

50대 어머니가 숨졌고

30대 딸은 치료를

받고 있습니다.

동은영 기자가 보도.

==============================================

[기사내용]

{ 서울 종로구 동대문역사거리 }

자동차가

진입하는 걸

막기 위해 설치된

방지봉이

뿌리째 뽑혀 있습니다.



길에는

사고 흔적이 역력합니다.



{ 음주운전 30대 남성 차량 인도로 돌진 }

어젯밤 10시쯤

서울 동대문역 사거리에서

30대 남성이 몰던 차량이

인도를 덮쳤습니다.



{ 횡단보도 건너려던 일본인 모녀 관광객 참변 }

차량이 돌진한 방향에는

횡단 보도를 건너려던

일본인 모녀 관광객이 있었습니다.



{ 모녀 중 50대 어머니 사망…30대 딸 다쳐 }

이들 가운데

50대 어머니는

병원으로 옮겨졌지만

숨졌습니다.



30대 딸은

현재 치료를 받고 있습니다.



차량은

인도를 덮친 뒤에도

상당한 거리를

이동한 걸로 확인됐습니다.



{ 면허 취소 수준의 만취 상태…경찰 체포 }

사고를 낸 남성은

면허 취소 수준의

만취 상태였던 걸로 전해졌습니다.



경찰은

이 남성을 체포하고

정확한 사고 경위를

조사하고 있습니다.



---



{ 서울 동대문구에서 청소년들이 차 몰아 }

오늘 새벽 12시 10분쯤

서울 동대문구의 한 거리에서

10대 청소년들이

승용차를 몰다가

경찰관을 치는 사건이 발생했습니다.



{ 운행 제지하는 경찰관 그대로 들이받아 }

목격자들은

경찰관이

운행을 저지하기 위해 막아섰지만

차량이 그대로 돌진했다고

당시 상황을 설명했습니다.



{ 차량 버리고 도주하다가 경찰에 체포 }

사고를 낸 청소년들은

차량을 버린 뒤 도주하다가

경찰에 붙잡혔습니다.



차에 치인 경찰관은

생명에는

지장이 없는 걸로

전해졌습니다.



{ 영상취재

제 일

영상편집

박춘배 }

경찰은

미성년자 4명을 체포하고

차량을 어떻게 구해

운전하게 됐는지 등을

조사하고 있습니다.