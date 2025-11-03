뉴스

음주운전 차량에 일본인 모녀 2명 사상

동은영 기자
작성 2025.11.03 06:30 수정 2025.11.03 07:12 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

어젯밤 서울에서
술에 취한 
30대 남성이 몰던 차량이
횡단 보도를 건너려던
일본인 관광객 모녀를
들이받았습니다.
50대 어머니가 숨졌고
30대 딸은 치료를 
받고 있습니다.
동은영 기자가 보도.
==============================================
[기사내용]
{ 서울 종로구 동대문역사거리 }
자동차가
진입하는 걸
막기 위해 설치된
방지봉이
뿌리째 뽑혀 있습니다.

길에는
사고 흔적이 역력합니다.

{ 음주운전 30대 남성 차량 인도로 돌진 }
어젯밤 10시쯤
서울 동대문역 사거리에서
30대 남성이 몰던 차량이
인도를 덮쳤습니다.

{ 횡단보도 건너려던 일본인 모녀 관광객 참변 }
차량이 돌진한 방향에는
횡단 보도를 건너려던
일본인 모녀 관광객이 있었습니다.

{ 모녀 중 50대 어머니 사망…30대 딸 다쳐 }
이들 가운데
50대 어머니는
병원으로 옮겨졌지만
숨졌습니다.

30대 딸은
현재 치료를 받고 있습니다.

차량은
인도를 덮친 뒤에도
상당한 거리를
이동한 걸로 확인됐습니다.

{ 면허 취소 수준의 만취 상태…경찰 체포 }
사고를 낸 남성은
면허 취소 수준의 
만취 상태였던 걸로 전해졌습니다.

경찰은
이 남성을 체포하고
정확한 사고 경위를
조사하고 있습니다.

---

{ 서울 동대문구에서 청소년들이 차 몰아 }
오늘 새벽 12시 10분쯤
서울 동대문구의 한 거리에서
10대 청소년들이
승용차를 몰다가
경찰관을 치는 사건이 발생했습니다.

{ 운행 제지하는 경찰관 그대로 들이받아 }
목격자들은
경찰관이
운행을 저지하기 위해 막아섰지만
차량이 그대로 돌진했다고
당시 상황을 설명했습니다.

{ 차량 버리고 도주하다가 경찰에 체포 }
사고를 낸 청소년들은
차량을 버린 뒤 도주하다가
경찰에 붙잡혔습니다.

차에 치인 경찰관은
생명에는 
지장이 없는 걸로
전해졌습니다.

{ 영상취재
제   일
영상편집
박춘배 }
경찰은
미성년자 4명을 체포하고
차량을 어떻게 구해
운전하게 됐는지 등을
조사하고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지