음주운전 차량에 일본인 모녀 2명 사상

<앵커>
어젯밤 서울에서
술에 취한
30대 남성이 몰던 차량이
횡단 보도를 건너려던
일본인 관광객 모녀를
들이받았습니다.
50대 어머니가 숨졌고
30대 딸은 치료를
받고 있습니다.
동은영 기자가 보도.
==============================================
[기사내용]
{ 서울 종로구 동대문역사거리 }
자동차가
진입하는 걸
막기 위해 설치된
방지봉이
뿌리째 뽑혀 있습니다.
길에는
사고 흔적이 역력합니다.
{ 음주운전 30대 남성 차량 인도로 돌진 }
어젯밤 10시쯤
서울 동대문역 사거리에서
30대 남성이 몰던 차량이
인도를 덮쳤습니다.
{ 횡단보도 건너려던 일본인 모녀 관광객 참변 }
차량이 돌진한 방향에는
횡단 보도를 건너려던
일본인 모녀 관광객이 있었습니다.
{ 모녀 중 50대 어머니 사망…30대 딸 다쳐 }
이들 가운데
50대 어머니는
병원으로 옮겨졌지만
숨졌습니다.
30대 딸은
현재 치료를 받고 있습니다.
차량은
인도를 덮친 뒤에도
상당한 거리를
이동한 걸로 확인됐습니다.
{ 면허 취소 수준의 만취 상태…경찰 체포 }
사고를 낸 남성은
면허 취소 수준의
만취 상태였던 걸로 전해졌습니다.
경찰은
이 남성을 체포하고
정확한 사고 경위를
조사하고 있습니다.
---
{ 서울 동대문구에서 청소년들이 차 몰아 }
오늘 새벽 12시 10분쯤
서울 동대문구의 한 거리에서
10대 청소년들이
승용차를 몰다가
경찰관을 치는 사건이 발생했습니다.
{ 운행 제지하는 경찰관 그대로 들이받아 }
목격자들은
경찰관이
운행을 저지하기 위해 막아섰지만
차량이 그대로 돌진했다고
당시 상황을 설명했습니다.
{ 차량 버리고 도주하다가 경찰에 체포 }
사고를 낸 청소년들은
차량을 버린 뒤 도주하다가
경찰에 붙잡혔습니다.
차에 치인 경찰관은
생명에는
지장이 없는 걸로
전해졌습니다.
{ 영상취재
제 일
영상편집
박춘배 }
경찰은
미성년자 4명을 체포하고
차량을 어떻게 구해
운전하게 됐는지 등을
조사하고 있습니다.