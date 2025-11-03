울산 대형 상가 앞 마른 하늘에 '물벼락'…범인은 중학생들

▲ 울산 북부경찰서

최근 울산의 한 대형 상가 건물에서 유동 인구가 많은 시간대에 반복적으로 물벼락이 떨어져 주민들 불안이 커진 가운데, 범인은 중학생들이었던 것으로 드러났습니다.연합뉴스 취재를 종합하면 지난달 27일 오후 8시 30분 북구의 한 고층 집합상가 앞에 갑자기 물벼락이 쏟아졌습니다.삼삼오오 모여 수다를 떨며 길을 지나던 학생들은 하늘에서 떨어진 물을 그대로 맞아야 했습니다.이튿날에도 비슷한 시간 같은 건물에서 물이 쏟아져 지나가던 시민들이 옷이 젖는 피해를 봤습니다.이 건물은 지하 2층, 지상 9층 규모로, 주거지와 학원가 근처에 있어 유동 인구가 많은 곳입니다.신고를 접수한 경찰이 폐쇄회로(CC)TV 분석과 건물 관계자를 상대로 탐문 조사를 벌인 결과, 범인은 이 건물 내 학원에 다니는 중학생들인 것으로 파악됐습니다.경찰 관계자는 "용의자들에게 부모와 함께 경찰서에 출석하라고 통보한 상태"라며 "범행 고의성 여부 등을 조사할 예정"이라고 말했습니다.(사진=울산 북부경찰서 제공, 연합뉴스)