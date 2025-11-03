[날씨] 서울 올가을 첫 한파특보…중부 내륙 곳곳 영하권

<앵커>



3주째 월요일만 되면 강추위가 찾아오고 있습니다. 올가을 들어 오늘(3일)이 제일 춥습니다. 서울엔 이번 가을 처음으로 한파 주의보가 내려졌습니다. 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 오늘 날씨 소식 전해주시죠.



북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 현재 중부와 전북, 경상 서부를 중심으로 한파특보가 발효됐고요.



서울도 올가을 첫 한파주의보가 발효됐습니다.



한파주의보는 최저 기온이 전날보다 10도 이상 떨어져 3도 이하일 때 발효되는데요.



현재 기온 보시면 서울이 0.9도, 파주와 철원이 영하 2.8도, 봉화 영하 2.2도로 일부 내륙을 중심으로 영하권 기온을 기록하며 어제보다 5도에서 크게는 10도가량 떨어져 있습니다.



출근길 옷차림 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.



다만 낮부터는 기온이 오르며 낮에 15도 안팎까지 기온이 오르니까요.



큰 일교차에 옷차림 신경 써주셔야겠습니다.



한편 다행히 바람은 잦아들었습니다.



해안가에 내려져 있던 강풍주의보는 대부분 해제되었고요.



다만 대부분 해상에 풍랑주의보가 발효 중인 가운데 오늘 동해상과 남해상, 제주 해상을 중심으로 풍랑에 유의하셔야겠습니다.



오늘 전국이 대체로 맑겠습니다.



다만 오전까지 경북 남부 동해안은 5mm 미만의 비가 조금 내리겠습니다.



현재 기온 보시면 홍성이 영하 0.5도, 태백이 2.8도로 시작하고요.



낮 기온 홍성 13도, 태백 10도 예상됩니다.



이 추위는 그리 길게 가지는 않겠고요.



주 후반으로 갈수록 평년 기온을 회복하겠습니다.



(박세림 기상캐스터)