'미우새' 선미, "나이는 상관없지만···71년생 김승수는 엄마랑 동갑" 난감

작성 2025.11.03 09:50 조회수
'미우새' 선미, "나이는 상관없지만···71년생 김승수는 엄마랑 동갑" 난감
선미가 모벤져스의 관심을 한몸에 받았다.

2일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가수 선미가 스페셜 MC로 등장했다.

이날 단아한 며느리룩으로 등장한 선미에 대해 신동엽은 "누구 며느리? 어느 분 며느리냐?"라고 물었다.

이에 윤민수 어머니는 "윤민수는 제외될 거 같은데"라고 했고, 김승수 어머니는 "우리 아들은 총각이에요"라며 아들을 어필했다.

이를 들은 선미는 "요즘 나이가 무슨 상관이냐"라고 했고, 서장훈은 "김승수 씨랑 나이가 한 25살 정도 차이가 날 텐데. 71년생이다"라고 했다.

그러자 선미는 "저희 어머니랑 동갑이다. 아빠"라고 너스레를 떨었다. 그러면서 선미는 "나이가 상관은 없지만 제가 엄마한테 사위 데려왔어했는데 엄마랑 동갑이면 어떻게 하냐"라고 했다.

이에 신동엽은 "그러면 뭐 엄마랑 사위랑 누가 생일 빠른지 이야기하고 그러는 거지"라고 농담을 해 폭소를 자아냈다.

그리고 이날 선미는 두 남동생들과 지금도 볼 뽀뽀를 하고 통화할 때 서로 사랑한다고 말해 모두를 놀라게 했다.

특히 서장훈은 "제가 만약 뽀뽀 액션을 취하면 여동생이 날 때릴 수 있다. 정확하게 가격할 것 같다"라며 "사랑해라고 하면 보이스피싱이라고 생각할 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 

