한중정상회담…"북한 대화 위한 한중 소통" 공감대

▲ 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 국립경주박물관에서 한중 정상회담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오늘(1일) 오후 국립경주박물관에서 첫 정상회담을 갖고 한반도 평화 문제와 양국 간 교류·협력 확대 방안을 논의했습니다.먼저 모두발언에 나선 이 대통령은 "역내 안정은 아무리 강조해도 지나치지 않다"며 "북한과의 대화 재개를 위해 한중 양국이 전략적 소통을 강화해 나가길 기대한다"고 말했습니다.특히 "최근 중국과 북한의 고위급 교류가 활발히 진행되고 있다"며 "이는 대북 관여 조건이 형성되고 있는 것으로, 매우 긍정적으로 생각한다"고 평가했습니다.이에 시 주석은 "(중국은) 한국 측과 소통을 강화하고 도전에 함께 대응해 중한(中韓) 전략적 협력 동반자 관계의 안정적이고 장기적 발전을 추진함으로써 지역의 평화와 발전을 위해 더 많은 긍정적인 에너지를 불어넣을 용의가 있다"고 호응했습니다.양 정상은 한목소리로 두 나라의 관계 발전 필요성도 강조하기도 했습니다.이 대통령은 "지난 30여년간 한중 양국이 발전시켜 온 상호 보완적 협력 관계는 중국이 세계 2위의 경제 대국으로 부상하고, 우리나라가 글로벌 산업 경쟁력을 갖춘 선진국으로 도약하는 데 크게 기여했다"고 평가했습니다.아울러 "현재 한중 간의 경제협력은 수직적인 분업구조에서 수평적 구조로 변화하고 있는 상황"이라며 "시대의 흐름에 맞춰 양국 관계도 호혜적 구조로 더욱 발전해 나가야 한다"고 말했습니다.시 주석 역시 "중한 양국은 이사 갈 수 없는 중요하고 가까운 이웃이자 떼려야 뗄 수 없는 협력 동반자"라며 "수교 이래 양국이 사회 제도와 이데올로기적인 차이를 뛰어넘어 각 분야의 교류와 협력을 추진함으로써 서로의 성공을 도와주면서 공동번영을 이뤘다"고 돌아봤습니다.이어 "중한관계의 건강하고 안정적 발전을 추진하는 것이 언제나 양국 국민의 근본적인 이익에 부합하고 시대 흐름에 순응하는 정확한 선택"이라며 "중국은 중한관계를 중시하고 대(對)한국 정책에 있어 연속성과 안정성을 유지하고 있다"고 했습니다.이 대통령은 또 "우리 두 사람은 지방에서부터 국민과 함께 호흡하며 국가 지도자로 성장한 공통점이 있다. (이 같은 경험이) 양 국민이 체감하는 실질적 성과를 만들어 나갈 좋은 토대가 될 것"이라며 양측의 유사한 정치 행보를 부각했습니다.시 주석 역시 "지난 6월 이 대통령의 당선 이후 우리는 여러 방식으로 소통을 유지하면서 중한관계의 안정적 출발을 이끌었다"며 "양자 관계 및 공동 관심사에 대해서 대통령과 깊이 있게 의견 교환할 용의가 있다"고 화답했습니다.정상회담은 오후 3시 48분부터 5시 25분까지 97분간 진행됐습니다.지난달 29일 이뤄진 한미 정상회담(87분)과 비교하면 10분, 지난달 30일 있었던 한일 정상회담(41분)보다는 56분 각각 더 길게 만났습니다.이 밖에도 APEC 정상회의를 계기로 이뤄진 주요 양자회담 중에는 미중 정상회담이 100분간, 중일 정상회담이 30분간 각각 진행됐습니다.(사진=연합뉴스)