두 정상 공통점 콕 집어 언급…바둑판·나전칠기 선물

이재명 대통령과 시진핑 국가주석의 첫 정상회담은 예정된 시간을 37분 넘겨 100분 가까이 진행됐습니다. 이 대통령은 비자나무 원목으로 만든 바둑판과 함께 나전칠기 자개 원형 쟁반을 선물했습니다.



이어서 배준우 기자가 보도합니다.



한중 정상회담이 열린 국립경주박물관.



시진핑 중국 국가주석은 사전에 조율됐던 시간보다 10분 늦게 도착했습니다.



이재명 대통령과 국빈으로 방한한 시 주석은 모두 남색 계열 넥타이를 맸고, 의장대를 함께 사열한 뒤 두 나라 참모들과 차례로 인사를 나눴습니다.



이 대통령은 시 주석과의 공통점을 부각했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 두 사람이 지방에서부터 국민과 함께 호흡하면서 국가 지도자로 성장해 왔다는 공동의 경험은.]



이 대통령은 경기도 성남시장과 경기지사를, 시 주석은 중국 저장성 당 서기와 상하이시 당 서기를 지냈습니다.



시 주석은 이렇게 화답했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 수교 33년 이래 양국이 사회 제도와 이데올로기적인 차이를 뛰어넘어 각 분야의 교류와 협력을 적극적으로 추진함으로써.]



두 정상의 회담은 예정됐던 1시간을 37분 넘긴 97분 동안 진행됐습니다.



역시 국빈으로 방한했던 트럼프 미국 대통령에게 신라의 금관 모형을 선물했던 이 대통령은, 시 주석에게는 비자나무 원목으로 만든 바둑판과 나전칠기 자개 원형 쟁반을 선물로 건넸습니다.



대통령실은 "두 정상 모두 바둑을 좋아한다는 점과, 11년 전 시 주석의 방한 때 우리 측이 바둑알을 선물했다는 점을 고려했다"고 설명했습니다.



(영상편집 : 박춘배)