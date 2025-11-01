옥태훈, KPGA 투어 렉서스 마스터즈 3R 공동 1위…시즌 4승 도전

▲ 세컨샷 날리는 옥태훈

한국프로골프(KPGA) 투어 간판스타 옥태훈이 렉서스 마스터즈(총상금 10억원) 3라운드에서 공동 1위에 올랐습니다.옥태훈은 오늘(1일) 경기도 여주시 페럼클럽(파72·7천273야드)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 5개, 보기 3개를 합해 2언더파 70타를 치면서 합계 5언더파 211타로 김재호와 함께 공동 선두로 도약했습니다.옥태훈은 내일(2일) 마지막 4라운드에서 우승하면 1992년 최상호 이후 33년 만에 KPGA 투어 시즌 4승을 달성합니다.또 이 대회 공동 27위보다 좋은 성적을 내면 올해 제네시스 대상 수상을 확정합니다.이변이 없다면 옥태훈은 보너스 상금 2억원, 제네시스 차량, 2026년 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 스코틀랜드오픈 출전권, PGA 투어 퀄리파잉스쿨 최종전 직행 자격, KPGA 투어 시드 5년, DP 월드투어 시드 1년이 주어지는 제네시스 대상을 거머쥘 것으로 보입니다.어제까지 선두 그룹에 3타 차 뒤진 공동 8위에 머물러있던 옥태훈은 오늘도 전반에 흔들리며 선두권에서 멀어지는 듯했습니다.2번 홀(파4)과 3번 홀(파3), 6번 홀(파4)에서 보기를 기록하며 중위권으로 밀려났습니다.하지만 옥태훈은 전반 마지막 홀인 9번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡고 반전에 성공했고, 10번 홀(파4)에서 연속 버디를 적어내며 시동을 걸었습니다.12번 홀(파5)에선 환상적인 벙커샷으로 공을 홀 옆에 붙인 뒤 버디를 잡았고, 14번 홀(파3)에선 티샷을 홀 1.16ｍ 옆에 붙여 다시 버디를 적어냈습니다.17번 홀(파4)에서도 안정적인 경기 운영으로 한 타를 더 줄였습니다.2라운드까지 공동 18위였던 김재호는 오늘 4타를 줄이면서 옥태훈과 함께 공동 선두에 올랐습니다.1위를 달리던 전성현은 두 타를 잃으면서 3라운드 합계 4언더파 207타로 송민혁과 함께 공동 3위로 떨어졌습니다.황중곤과 최진호, 박정민, 이유석은 3언더파 213타로 공동 5위입니다.2라운드까지 공동 선두를 질주하던 함정우는 3라운드에서 버디 없이 보기만 4개를 기록하며 2언더파 209타로 공동 9위까지 떨어졌습니다.지난해 이 대회에서 우승한 이승택은 8오버파 224타로 공동 61위까지 추락했습니다.(사진=KPGA투어 제공, 연합뉴스)