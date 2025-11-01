뉴스

"실질적 관계 회복 필요"…회담 이후 친교·만찬

강민우 기자
작성 2025.11.01 17:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

현장에 강민우 기자가 나가 있습니다.

강민우 기자, 한중 정상회담 지금 한창 진행 중인 것 같은데 추가로 나오는 소식이 있습니까?

<기자>

네, 현재 한중 정상회담 진행 중입니다. 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석 모두 제 뒤로 보이는 이곳 국립경주박물관에 도착해 정상회담을 진행하고 있습니다. 

경호상의 문제 탓에 진행 상황을 실시간으로 알 수는 없습니다만, 시 주석을 맞이하는 전통 취타대 소리가 앞서 들렸는데, 이러한 시간을 고려해보면 3시 48분 정도에 양자회담이 시작된 것으로 추측할 수 있겠습니다.

시 주석의 이번 국빈 방한, 11년 만에 이뤄진 것이죠, 앞서 보셨듯 전통 취타대 사열이 똑같이 있었고요, 방명록 서명, 기념 촬영, 양국 각료들과의 인사도 이뤄졌습니다.

사흘 전 역시 국빈으로 방한했던 트럼프 미국 대통령도 이곳에서 공식 환영 행사를 진행했는데요, 이에 준하는 수준으로 환영식이 진행된 것으로 보입니다.

<앵커>

지금 한창 진행 중인 한중 정상회담, 여기서 어떤 얘기 오가고 있을지 정리해주시죠. 

<기자>

네, 이번 한중정상회담이 그간 냉랭했던 한중 관계와 북핵 문제 등을 해결할 분수령이 될 수 있는지가 큰 관심입니다.

앞서 이 대통령은 APEC 정상회의 폐막 후 이뤄진 기자회견에서, 한중관계가 외형적으론 특별한 문제가 없어 보이지만, 실질적으론 관계가 완전히 정상화되어 있진 않다며, 이렇게 말했습니다.

[이재명 대통령 : 단순한 회복을 넘어서 서로에게 도움되는 협력의 길을 다시 찾아가야 합니다. 실질적인 관계 회복, 실질적인 협력 강화가 꼭 필요하겠다.]

두 정상은 우선 경제 분야 내용을 중점 논의할 것으로 보입니다.

이 대통령은 북한 비핵화를 위한 중국의 적극적 역할도 요청할 것으로 예상되는데, 북한이 관련 의제에 대해 공개적으로 반발하고 있어 어떻게 다뤄질지 주목됩니다.

미중 갈등 요인 가운데 하나인 희토류 등 공급망 협력 문제와 한국의 대미 조선업 협력 프로젝트, '마스가'에 참여할 한화오션에 대해 중국 정부가 제재에 나선 문제, 중국의 한류 금지령, 이른바 '한한령' 과 서해 잠정조치수역 내 중국 구조물에 대한 양국 정상 언급이 있을지도 관심사입니다.

양국 정상은 정상회담을 마친 뒤 친교 일정과 만찬 일정도 이어갈 예정입니다.

(현장진행 : 김현상, 영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 전민규)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지