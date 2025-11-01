음바페, 유럽 '골든 부츠' 수상…"R.마드리드서 오래 뛰고 싶어"

▲ 유럽 골든 부츠를 받은 킬리안 음바페

스페인 프로축구 '명가' 레알 마드리드의 골잡이 킬리안 음바페(26·프랑스)가 2024-2025 유럽 프로축구 무대 정규리그에서 가장 많은 골을 터트리며 '골든 부츠'의 주인공으로 우뚝 섰습니다.음바페는 지난달 31일(현지시간) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 2024-2025시즌 유럽 골든 부츠(득점왕) 시상식에 참가해 '황금색 축구화' 트로피를 받았습니다.'유럽 골든 부츠'는 유럽 스포츠 미디어(ESM)가 수여하는 상으로 올해는 스페인 일간지 마르카가 주관했습니다.음바페는 2024-2025시즌 스페인 프리메라리가에서 31골(62포인트)을 기록, 지난 시즌 포르투갈 프리메이라리가 스포르팅에서 39골(58.5포인트)을 작성한 빅토르 요케레스(현 아스널)를 '득점 포인트'에서 따돌리고 '골든 부츠'를 품에 안았습니다.이 상은 유럽 각국 리그에서 가장 많은 골을 넣은 선수에게 주는데, 리그 경쟁력에 가중치가 차등 적용됩니다.스페인·잉글랜드·독일·이탈리아·프랑스 등 빅5는 득점수에 계수 2를 곱하지만, 포르투갈투갈 리그는 득점수에 계수 1.5를 곱합니다.이 때문에 음바페는 요케레스보다 적은 골을 넣고도 득점 포인트에서 앞서 수상의 기쁨을 맛봤습니다.음바페는 레알 마드리드 선수로는 2014-2015시즌 크리스티아누 호날두 이후 10년 만에 상을 받았습니다.음바페는 "처음으로 이 상을 받게 돼 큰 의미가 있다. 공격수로서 정말 자랑스럽다"라며 "올해에도 우리 팀이 중요한 트로피들을 따내길 바란다"라고 말했습니다.그는 특히 "레알 마드리드에서 오랫동안 뛰면서 이런 상을 여러 번 더 받고 싶다"라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)