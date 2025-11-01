뉴스

10월 수출 595억 7천만 달러…역대 10월 중 최대

엄민재 기자
작성 2025.11.01 09:16 수정 2025.11.01 09:36 조회수
긴 추석 연휴로 인한 조업일수 감소에도 한국의 10월 수출이 작년보다 3.6% 증가했습니다.

'슈퍼 사이클'을 맞은 최대 수출품 반도체 수출액은 역대 10월 중 최대치를 기록하면서 수출이 8개월 연속 늘었습니다.

산업통상자원부는 1일 이 같은 내용의 10월 수출입 동향을 발표했습니다.

10월 수출액은 595억 7천만 달러로 작년 동월 대비 3.6% 증가했습니다.

역대 10월 중 최대 수치입니다.

이로써 월간 수출은 지난 6월부터 5개월 연속으로 '수출 플러스' 흐름을 이어갔습니다.

10월 주요 수출 품목 중에서는 반도체 수출이 작년보다 25.4% 증가한 157억 3천만 달러로 역대 10월 중 최대치를 경신했습니다.

주요 지역 중에서는 도널드 트럼프 행정부의 관세 영향을 직접적으로 받는 대미 수출이 16.2% 감소한 87억 1천만 달러를 기록했습니다.

대중국 수출도 115억 5천만 달러로 작년보다 5.1% 감소했습니다.

한국의 10월 수입은 535억 2천만 달러로 작년보다 1.5% 감소했습니다.

이로써 10월 무역수지는 60억 6천만 달러 흑자를 기록했습니다.
