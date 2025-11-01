1. "협력·연대가 미래의 해답"…APEC 오늘 폐막



APEC 정상회의에서 이재명 대통령은 국제질서가 중대한 변곡점에 서 있다며 협력과 연대가 해답이라고 강조했습니다. APEC 정상회의는 오늘(1일) 막을 내리는데, 공동선언문인 '경주 선언'이 나올지 주목됩니다.



2. 오늘 한중 정상회담…경제협력·북 비핵화 의제



이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오늘 첫 정상회담을 합니다. 어제 웃으며 첫인사를 나눈 두 정상은 오늘 회담에서 경제 협력 방안과 한반도 평화에 대해 논의할 걸로 보입니다.



3. 젠슨 황의 '깜짝 선물'…"한국에 GPU 26만 장"



젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 이재명 대통령을 만나 깜짝 선물을 공개했습니다. 전 세계에서 품귀 현상을 빚고 있는 차세대 AI 칩, GPU 26만 장을 한국에 우선적으로 공급하기로 했습니다.



4. LG, 2년 만에 한국시리즈 우승…'V4' 달성



LG 트윈스가 프로야구 한국시리즈 5차전에서 한화를 꺾고 2년 만에 정상에 올랐습니다. LG는 통산 4번째로 정규시즌과 한국시리즈를 모두 석권한 통합우승을 달성했습니다.