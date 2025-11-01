트럼프 "중국이 펜타닐 단속하면 관세 10%P 추가 인하"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 31일, 중국이 합성 마약 펜타닐과 그 원료의 밀수출을 단속하면 펜타닐과 관련해 중국에 부과한 관세에 한해 완전히 폐지할 수도 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 플로리다주로 이동하는 전용기에서 자기가 이 문제를 시진핑 중국 국가주석과 논의했다면서 "중국은 매우 열심히 노력하고 있으며 난 정말로 중국이 그럴 인센티브가 있다고 생각한다"고 말했다고 블룸버그통신이 보도했습니다.그러면서 "우리가 그걸(중국 정부의 펜타닐 단속을) 보는 대로 우리는 나머지 10%를 없앨 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 올해 취임 후 중국이 펜타닐 차단에 협조하지 않는다는 이유로 20% 관세를 부과했다가 지난 30일 미중 정상회담에서 중국의 협력 약속을 받고 20%이던 이른바 '펜타닐 관세'의 세율을 10%로 인하했습니다.이와 함께 트럼프 대통령은 마크 카니 캐나다 총리가 로널드 레이건 전 대통령을 등장시킨 관세 광고에 대해 사과했지만, 캐나다와의 무역 협상이 재개되지는 않을 것이라고 말했습니다.캐나다와 무역 협상을 재개하냐는 질문에 "아니다. 하지만, 카니 캐나다 총리와 관계가 매우 좋다. 난 그를 많이 좋아하지만, 알다시피 그들이 한 일은 잘못됐다. 그는 매우 친절했다. 그는 광고에 대해 사과했다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 캐나다 온타리오주가 레이건 전 대통령의 과거 연설을 인용해 가며 자신의 관세 정책이 미국 경제에 피해를 줄 것이라는 TV 광고를 내자 지난 23일 캐나다와의 무역 협상 중단을 발표했고, 이틀 뒤에는 캐나다에 추가로 10% 인상된 관세를 부과하겠다고 공언했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)