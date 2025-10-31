긴장 속 중일 정상 악수…회담서 "침략역사" "동중국해"

<앵커>



오늘(31일) 경주에서 열린 중국과 일본 정상의 첫 양자회담에선, 냉랭한 관계를 반영하듯 미묘한 긴장감이 돌았습니다. 두 정상은 비공개회의에서 서로 민감한 문제들을 언급한 것으로 알려졌습니다.



베이징에서 한상우 특파원입니다.



<기자>



첫 회담을 위해 만난 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 일본 총리는 비교적 굳은 표정으로 악수를 나눴습니다.



회담 모두 발언에서 중국은 건설적 관계를, 일본은 이해와 협력을 언급했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 중일 양국의 전략적 호혜관계를 발전시키고 새로운 시대의 요구에 부응하는 건설적이고 안정적인 중일 관계 구축을 위해 노력해야 합니다.]



[다카이치 사나에/일본 총리 : 일본과 중국 사이에는 다양한 도전과 우려가 있지만 이를 줄이고 이해와 협력을 증진시키며 구체적인 성과를 내고 싶습니다.]



하지만 비공개 회담에서는 긴장감이 흘렀습니다.



시진핑 중국 국가주석은 식민지배의 통절한 반성을 담은 무라야마 담화를 언급하며, 일본이 침략 역사를 반성해야 한다고 주장한 것으로 알려졌습니다.



또 일본이 중국에 올바른 인식을 갖길 바라고 양국이 서로에 위협이 되어선 안 된다고도 말한 걸로 전해졌습니다.



대중 강경파로, 야스쿠니 신사참배를 해 온 다카이치 총재에 대한 불편한 심기를 드러낸 겁니다.



일본도 민감한 현안을 쏟아냈습니다.



다카이치 총리는 분쟁 지역인 동중국해 문제와 중국산 희토류 공급망 문제에 대해 솔직하게 얘기했고, 중국 내 일본인들의 안전 문제, 북한 문제, 그리고 홍콩, 신장 위구르 상황에 대한 우려도 전달했다고 밝혔습니다.



오늘 회담은 직전에야 시간과 장소가 확정되는 등 시작부터 진통을 겪었습니다.



회담 시간도 단 30분이었습니다.



중국은 다카이치 총리가 취임하자 전과 다르게 시 주석이 아닌 총리 명의로 축전을 보냈는데 오늘 회담에서도 별도의 취임 축하는 하지 않았습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김호진)