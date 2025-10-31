'GPU 26만 장' 푸는 젠슨 황 "3가지 가진 한국에 기회"

<앵커>



한국 국민을 기쁘게 할 소식이 있을 거라고 예고했던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 깜짝선물이 오늘(31일) 공개됐습니다. 엔비디아가 우리 정부와 국내 기업에 AI 개발에 필수적인 그래픽처리장치를 26만 장 이상 공급하기로 약속했습니다.



홍영재 기자입니다.



이재명 대통령이 젠슨 황 최고경영자를 접견한 자리에는, '치맥' 회동을 했던 이재용, 정의선 회장과, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장도 참석했습니다.



젠슨 황이 예고했던 한국 국민들을 기쁘게 할 소식은 이 자리에서 공개됐습니다.



[이재명 대통령 : '젠슨 황이 대한민국의 인공지능 관련 투자를 시작했다'라고 제가 말씀드릴 수 있겠습니다.]



엔비디아는 삼성전자와 현대차 그룹 등 국내 기업 4곳과 우리 정부에, 26만 장 이상의 최신 그래픽처리장치, GPU를 공급하기로 했습니다.



지난해 출시된 최신 제품인 '블랙웰' 기준으로 약 14조 원에 달하는 규모입니다.



이재명 대통령은 우리 AI 산업의 기폭제가 될 거라며, 한국이 AI 글로벌 강국이 될 수 있도록 역할을 해달라고 당부했습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 이에 젠슨 황 대표는 '한국이 글로벌 AI 선도국이자 아시아태평양 지역의 AI 허브 국가가 될 것이라는데 의심의 여지 없다'라면서 그 여정에 엔비디아가 함께할 것이며.]



국내 기업들은 일제히 엔비디아와의 협력 계획을 발표했습니다.



삼성전자는 GPU 5만 장을 탑재한 반도체 AI팩토리를 세워 반도체 생산 속도와 수율을 높이겠다는 구상을 밝혔고, 현대차 그룹도 자율주행차와 로보틱스 모델 훈련을 위한 AI 팩토리 구축을 추진하기로 했습니다.



엔비디아와 현대차그룹은 우리 정부와 국내 피지컬 AI 분야 발전을 위해 약 30억 달러를 함께 투자하는 내용의 양해각서도 체결했습니다.



APEC CEO 서밋 마지막 연설자로 나선 젠슨 황은 소프트웨어와 제조 역량, AI 기술을 함께 갖춘 한국에 특히 기회가 될 수 있는 시기라고 강조했습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 한국에겐 대단히 큰 기회입니다. 한국은 깊이 있는 기술적 전문성과 과학적 역량을 풍부하게 갖추고 있습니다.]



엔비디아가 6세대 고대역폭메모리, HBM4의 핵심 공급 파트너로 SK하이닉스와 함께 삼성전자를 꼽으면서, 두 기업의 수혜가 예상됩니다.



