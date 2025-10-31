이 대통령, 필리핀 대통령과 회담…"기여·헌신·희생 잊지 않을 것"

▲ 이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 31일 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 정상회담 전 기념촬영하고 있다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정을 진행 중인 이재명 대통령이 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 첫 양자 회담을 가졌습니다.이 대통령은 오늘(31일) 오후, 경주 화백컨벤션센터에서 마르코스 대통령을 만나 "대한민국이 국난에 처했을 때 필리핀에서 아주 많은 군대를 파견해 함께 싸워줬다"며, "우리 한국 국민은 필리핀의 기여와 헌신, 희생을 잊지 않고 있다"고 말했습니다.필리핀은 6·25 전쟁 당시 보병대대 등 지상군 7천여 명을 파병했습니다.필리핀군은 주요 전투에 참가하며 전사 120명, 부상 229명, 실종 16명의 피해를 입기도 했습니다.이 대통령은 "아주 많은 세월 동안 한국과 필리핀이 우방 국가로서 서로 지원하고 협력해 왔지만 오늘 대통령님 방문을 계기로 앞으로 더 높은 단계의 밀도 있는 협력 관계가 맺어지기를 기대한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 모두발언 시작과 끝에 환영한다는 의미의 타갈로그어 '마부하이(Mabuhay)'를 쓰기도 했습니다.마르코스 대통령은 "저희 전략적 동반자 관계가 꾸준히 발전하고 있다는 것으로 평가한다"며 "저희는 몇 가지 이정표를 달성했다. 가령 한-필리핀 FTA가 체결됐고 국방-안보 분야에서도 많은 협력이 성사되고 있다"고 했습니다.그러면서 "내년에는 저희가 APEC 의장국을 수임하게 된다"며 "아시아 태평양 지역이 보다 더 번영할 수 있도록 규칙에 기반한 국제질서를 증진하기 위해서 노력할 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 생각한다"고 했다.마르코스 대통령은 "각급에서의 인적 교류가 매우 중요하다고 생각하며, 이 자리를 빌려 대통령 필리핀으로 방문해 주실 것을 초청하고자 한다"고 했습니다.이에 이 대통령은 "전적으로 동의하고, 빠른 시간 내에 방문하도록 하겠다"고 화답했습니다.(사진=연합뉴스)