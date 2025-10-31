내년 거취에 말 아낀 인천 윤정환 감독 "대리인이 소통"

▲ 프로축구 인천 유나이티드 윤정환 감독이 31일 인천 중구 인천축구전용경기장에서 열린 '2025시즌 K리그2 우승 및 승격 기자회견'에서 소감을 밝히고 있다.

K리그2 인천 유나이티드를 한 시즌 만에 K리그1로 승격시킨 윤정환 감독이 내년 행선지에 대해 말을 아꼈습니다.윤정환 감독은 오늘(31일) 인천축구전용경기장에서 열린 K리그2 우승 및 승격 기념 기자회견에서 인천과 재계약에 대한 질문을 받고 "대리인이 잘 소통하고 있는 걸로 안다. 아직 내게 연락 온 건 없다"며, "나는 시합을 준비할 뿐이다. 대리인이 구단과 잘 얘기하고 있다고 하니 나는 기다리는 수밖에 없다"고 답했습니다.2024년 K리그1 강원FC를 2위로 이끌어 올해의 감독상을 차지한 윤 감독은 강원과 재계약이 불발되자, 올 시즌 K리그2로 강등된 인천의 지휘봉을 잡아 팀을 한 시즌 만에 1부 무대로 되돌려놨습니다.2017년 J리그 올해의 감독상에 이어 국내 무대에서도 뛰어난 지도력을 입증한 윤 감독을 두고, 감독 교체 카드를 만지작대는 K리그1 구단들의 관심이 커지고 있습니다.윤 감독은 인천과 동행을 이어갈지에 명확한 답변을 피하면서도, 인천의 비전 자체는 매력적이라며 여지를 남겼습니다.윤 감독은 "감독 입장에선 선수단 구성과 팀의 비전이 중요하다"며 "하루살이로 1, 2년을 버티는 것보다는 계획적으로 팀이 성장할 수 있는 비전이 있어야 한다"고 말했습니다.그러면서 "인천에서 1년을 보냈는데 환경과 서포터스는 정말 좋다"며 "팀 비전이 좋고 성적이 좋다면, 인천이 산업적으로도 좋은 지역이라는 점에서 굉장히 매력적"이라고 덧붙였습니다.인천과의 동행 여부에 말을 아낀 윤 감독은 내년 구상과 K리그1에서의 목표에 대해서도 노코멘트로 일관했습니다.윤 감독은 "아직 우리가 시즌을 끝낸 상황이 아닌데, 그런 얘기를 하는 것 자체가 무리다. 시즌 뒤 선수단 개편 등 상황에 따라 판단해야 한다"며, "K리그1 상위 스플릿에 올라간 팀 감독들은 아마 내년 구상을 다들 하고 있을 텐데, 우리도 머릿속으로는 하고 있지만 다 말씀드리기 힘든 점 양해 부탁드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)