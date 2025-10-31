함정우·전성현, KPGA 투어 렉서스 마스터즈 2R 공동 선두

▲ 함정우

한국프로골프(KPGA) 투어 렉서스 마스터즈 2라운드에서 함정우, 전성현 선수가 공동 선두에 올랐습니다.함정우는 경기도 여주시 페럼클럽에서 열린 대회 2라운드에서 버디 4개, 보기 2개로 2언더파를 쳤습니다.중간 합계 6언더파를 기록해 전성현과 함께 1타 차 공동 선두에 이름을 올렸습니다.정규 투어 통산 4승의 함정우는 시즌 첫 승이자 통산 5승을 노립니다.2라운드 8번 홀(파3)에서 홀인원을 기록하며 4타를 줄인 전성현이 함정우와 공동 선두를 이뤄 정규 투어 첫 우승에 도전할 수 있게 됐습니다.이유석이 합계 5언더파 단독 3위에 올랐고, 장희민과 송민혁, 장동규, 박배종이 합계 4언더파 공동 4위에 포진했습니다.KPGA 투어에서 33년 만의 한 시즌 4승에 도전하는 옥태훈은 2라운드에서 1타를 잃어 합계 3언더파 공동 8위로 밀렸습니다.KPGA 투어가 다음 주 KPGA 투어챔피언십까지 올 시즌 두 대회만 남긴 가운데, 옥태훈이 우승을 추가하면 1992년 최상호 이후 33년 만에 한 시즌 4승을 달성합니다.총상금 10억 원, 우승 상금 2억 원이 걸린 이번 대회는 오는 일요일(11월 2일)까지 열립니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)