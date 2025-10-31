뉴스

이 대통령, 시진핑 주석과 오늘 첫 대면…경주 명물 '황남빵'도 선물

박예린 기자
작성 2025.10.31 16:57 수정 2025.10.31 17:33 조회수
이 대통령, 시진핑 주석과 오늘 첫 대면…경주 명물 '황남빵'도 선물
▲ 이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 시진핑 중국 국가주석을 맞이하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(31일) 경주 APEC 정상회의 계기에 방한한 시진핑 중국 국가주석과 취임 후 처음으로 대면했습니다.

이 대통령은 이날 오전 경주 화백컨벤션센터에서 열린 APEC 정상회의 제1세션에 앞서 참석자들을 직접 영접했으며, 시 주석은 오전 10시 2분쯤 행사장에 도착했습니다.

이 대통령은 "환영합니다"라고 인사를 건넸고, 시 주석은 "안녕하십니까"라고 화답했습니다.

이후 양 정상은 악수와 기념사진 촬영을 한 뒤에 회의장으로 함께 이동했습니다.

이 대통령은 "오는 길이 불편하진 않으셨느냐"며 자연스럽게 시 주석을 안내했습니다.

이 대통령과 시 주석의 첫 정상회담은 내일 열릴 예정입니다.

대통령실은 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 환영한다는 뜻으로 중국 대표단에 경주의 명물인 황남빵을 전달했다고 31일 밝혔다. (사진=대통령실 제공, 연합뉴스)

특히 이 대통령은 어제 한국에 도착한 시 주석에게 환영의 뜻으로 경주 명물인 황남빵을 보자기에 포장해 전달했는데, 시 주석은 이날 이 대통령에게 "황남빵을 맛있게 먹었다"며 감사의 뜻을 표했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했습니다.

이 대통령은 이날 오전엔 중국 측 대표단을 위해 황남빵 200상자를 추가로 보냈고, 중국 이외 모든 APEC 회원국 대표단에도 황남빵을 선물하도록 조현 외교부 장관에게 지시했습니다.

(사진=연합뉴스)
