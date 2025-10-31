SK, 엔비디아와 '제조 AI 클라우드' 구축…한국 제조업 생태계 변화 '앞장'

▲ SK서린사옥

SK그룹이 국내 제조업 생태계의 인공지능 혁신을 위해 엔비디아의 그래픽처리장치와 제조 AI 플랫폼 옴니버스를 활용한 '제조 AI 클라우드' 구축에 나섭니다.SK그룹은 최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 경주 APEC CEO 서밋에서 만나, 제조 AI 스타트업 얼라이언스 협력 방안 및 반도체 협력과 국내 제조 AI 생태계 발전 방향에 대해 의견을 나눴다고 밝혔습니다.제조 AI는 자동차, 로봇 등 물리적 형태의 실물 기기에 적용되거나 상품을 생산하는 제조업 공장 등에 활용되는 AI 기술입니다.SK그룹은 엔비디아 옴니버스 플랫폼을 활용해 제조 클라우드 AI 구축에서 운영, 사용까지 일원화할 계획입니다.이 클라우드는 SK하이닉스 등 SK그룹 제조 분야 멤버사는 물론 정부, 제조업과 관련된 공공기관, 국내 스타트업 등 외부 수요처도 활용할 수 있도록 개방합니다.옴니버스는 엔비디아의 제조업 생산공정을 온라인 3차원 가상공간에 똑같이 구축해 시뮬레이션하도록 하는 가상 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 플랫폼입니다.이 플랫폼은 수율 개선과 설비 유지보수 효율성 제고, 비용 절감 효과로 글로벌 제조업계의 관심을 받고 있습니다.제조 AI 클라우드는 SK하이닉스가 도입하는 엔비디아 최신 GPU 2천여 장을 바탕으로, SK하이닉스 이천캠퍼스와 용인반도체클러스터에서 활용할 수 있도록 SK텔레콤이 구축과 운영, 서비스를 맡습니다.엔비디아는 GPU 공급뿐 아니라 옴니버스를 기반으로 국내 제조업에 특화된 AI 모델을 SK와 공동 개발합니다.또 소프트웨어 최적화, AI 모델 학습·추론, 클라우드 운영 자동화, 시뮬레이션 튜닝 등에서도 협력합니다.아울러 양사는 IMM인베스트먼트, 한국투자파트너스, SBVA 등 벤처캐피털과의 제조 분야 AI 스타트업 육성, 지원에도 함께하기로 했습니다.이와 함께 SK그룹은 GPU 5만 장 이상 규모의 AI 인프라인 'AI 팩토리'를 국내에 구축합니다.AI 팩토리는 제조 AI 클라우드, 울산 AI 데이터센터 프로젝트 등이 포함된 엔비디아 GPU 기반의 AI 산업 클러스터입니다.SK그룹과 엔비디아는 SK하이닉스의 고대역폭메모리, HBM 등 AI 컴퓨팅 구현에 필요한 고성능 메모리반도체 공급과 관련한 파트너십도 이어갑니다.최 회장은 "SK그룹은 엔비디아와 AI를 국내 산업 전반의 혁신을 이끄는 엔진으로 만들고 있다. 이를 통해 산업 전반이 규모, 속도, 정밀도의 한계를 넘어서게 될 것"이라고 말했습니다.(사진=SK㈜ 제공, 최태원 회장 인스타그램 캡처, 연합뉴스)