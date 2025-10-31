삼성전자, 엔비디아와 반도체 AI팩토리 구축…"제조업 혁신 견인"

▲ 서울 서초구 삼성전자 서초사옥

삼성전자가 엔비디아와 손잡고 반도체 인공지능 팩토리를 구축, 글로벌 제조 산업의 패러다임 전환에 나섭니다.삼성전자는 엔비디아와 전략적 협력을 통해 반도체 개발과 생산 경쟁력을 끌어올리기 위한 플랫폼으로서 반도체 AI 팩토리 구축에 나선다고 밝혔습니다.AI 팩토리는 반도체 제조 과정에서 생성되는 모든 데이터를 실시간으로 수집해 스스로 학습하고 판단하는 지능형 제조 혁신 플랫폼입니다.또한 설계, 공정, 운영, 장비, 품질관리 등 반도체 설계와 생산을 아우르는 모든 과정에 AI를 적용해 스스로 분석·예측·제어하는 '생각하는' 제조 시스템이 구현된 스마트 공장이라고 삼성전자는 밝혔습니다.향후 수년간 5만 개 이상의 엔비디아 GPU를 도입해 AI 팩토리 인프라를 확충하고, 엔비디아의 시뮬레이션 라이브러리 '옴니버스' 기반 디지털 트윈 제조 환경 구현을 가속화할 방침입니다.삼성전자는 이를 통해 차세대 반도체 개발·양산 주기를 단축하고, 제조 효율성과 품질 경쟁력을 혁신적으로 강화할 계획입니다.이번 AI 팩토리 구축은 단순한 제조 혁신을 넘어 국가 반도체 생태계의 질적 성장을 견인하는 동시에, 국가 제조 산업의 AI 전환을 위한 촉매 역할을 할 것으로 삼성전자는 기대했습니다.AI 팩토리 구축에 있어 국내 팹리스, 장비, 소재 기업들과 전방위적으로 협력을 확대할 계획입니다.또한 AI 팩토리가 협력 중소기업들의 AI 역량 강화를 견인할 수 있는 플랫폼으로 발전하도록 추진할 예정입니다.삼성전자는 또 AI 모델과 휴머노이드 로봇 기술을 고도화하고, 관련 기술을 AI 팩토리 등 다양한 분야로 확대해 생성형 AI·로보틱스·디지털 트윈을 아우르는 차세대 AI 생태계를 구축할 계획입니다.동시에 삼성전자는 엔비디아에 HBM3E, HBM4, GDDR7, SOCAMM2 등 차세대 메모리와 파운드리 서비스를 공급해 글로벌 AI 생태계에서 양사의 위상을 더욱 공고히 할 계획입니다.이미 공급 중인 메모리 제품뿐만 아니라, 성능과 에너지 효율을 대폭 높인 HBM4 공급에 대해 엔비디아와 긴밀하게 협의 중입니다.현재 삼성전자는 글로벌 전 고객사에 HBM3E를 공급 중이고, HBM4도 샘플 출하를 완료하고 고객사 일정에 맞춰 양산 출하를 준비하고 있습니다.(사진=연합뉴스)