APEC 정상회의 개막…"공동 번영 위해 연대해야"

<앵커>



외교 슈퍼위크의 하이라이트인 APEC 정상회의가 오늘(31일) 개막했습니다. 21개 회원 국가 정상들이 자유무역 정신을 담은 공동 선언문, 이른바 '경주 선언'을 채택할지가 관심입니다. 현장을 연결하겠습니다.



김형래 기자, 오늘 정상회의에서는 어떤 행사들이 치러지고 있나요?



<기자>



2025 APEC의 꽃인 정상회의는 오늘 오전 10시에 개막했습니다.



정상들은 첫 번째 세션에서 무역과 투자 협력 방안을 논의했는데요.



APEC 의장 자격으로 회의를 주재한 이재명 대통령은 개회사에서 회원들의 협력과 연대를 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 모두는 국제질서가 격변하는 중대한 변곡점 위에 서 있습니다. 자유무역 질서가 거센 변화를 맞이하며, 협력과 연대만이 우리를 더 나은 미래로 이끄는 확실한 해답입니다.]



이번 정상회의에는 21개 회원 정상과 초청국인 아랍에미리트의 칼리드 아부다비 왕세자가 참석했습니다.



이후 APEC 기업자문위원회, 에이박 위원들과 점심 식사를 함께 하며 기업인들의 건의 사항을 청취한 이 대통령은, 오후엔 어제 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과의 '치맥 회동'으로 화제를 모은 젠슨 황 엔비디아 대표와 만났습니다.



오늘 저녁에는 정상 및 글로벌 리더들이 참여하는 환영 만찬도 예정돼 있습니다.



이어 내일 두 번째 세션에선 AI 등 신성장 동력 창출 방안을 논의하고, 공동선언문 발표와 함께 다음 APEC 정상회의 개최국인 중국의 시진핑 주석에게 의장국을 인계하면 정상회의는 마무리됩니다.



<앵커>



김 기자, 어제 진행된 외교통상각료회의에서는 성명 채택이 불발됐다고 하는데요. 정상회의 뒤에는 공동선언문, 이른바 '경주 선언'이 나올 수 있을까요?



<기자>



그제부터 이틀 동안 장관급이 참석해 정상회의 의제를 조율하는 외교통상각료회의가 열렸는데요.



여기서 회원국 간 이견이 발생해 공동성명 채택이 무산됐습니다.



공동성명에 APEC의 설립 취지인 다자주의, 자유무역 등의 문구를 넣는 데 대해 자국의 산업 보호를 강조하는 미국의 반대가 계속되고 있는 것으로 풀이되는데, 이렇게 되면 정상회의의 최종 공동 선언문, 이른바 '경주 선언'이 채택될 수 있을지가 관건입니다.



앞서 우리 측 대표로 각료회의에 참석한 조현 외교부 장관은 경주 선언 채택에 매우 근접하고 있다면서도, '자유무역' 관련 내용이 포함될지에 대해서는 막판 협상이 이어지고 있기 때문에 섣불리 예단하기는 어렵다고 여지를 남겼습니다.



(영상편집 : 박춘배, 현장진행 : 신진수)