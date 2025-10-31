트럼프 "핵옵션 쓰라"…당에 셧다운 중단 일방처리 요구

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

아시아 순방을 마치고 귀국한 트럼프 미 대통령이 연방정부 셧다운 중단을 위해 연방상원의 필리버스터, 무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해를 종결시킬 수 있도록 이른바 '핵옵션'을 동원하라고 공화당 의원들에게 주문했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 30일 SNS에 글을 올려 연방정부 셧다운 사태를 끝내야 한다며 필리버스터를 진행 중인 민주당 측을 지혜와 현실에 대한 모든 감각을 상실한 미친 정신병자들이라고 원색적으로 비난했습니다.미국 연방정부 셧다운 사태는 이달 1일부터 진행되고 있습니다.트럼프가 언급한 '핵옵션'이란 미국 연방상원 의사절차에서 다수당이 의사절차를 일방적으로 개정해 해당 안건의 의결정족수나 토론 종결 요건을 완화한 뒤 단독 의결하는 것을 뜻합니다.실제로 2013년 11월 민주당, 2017년 4월 공화당은 이른바 '핵옵션'을 동원해 안건 관련 요건을 단순 과반으로 낮춘 뒤 강행 처리한 전례가 있습니다.트럼프는 민주당 집권 당시 여러 "파괴적인 일들"을 하기 위해 핵옵션으로 필리버스터를 종결시켜 보려고 3년간 엄청나게 애를 썼지만 성공하지 못했다고 주장했습니다.이어 이제 우리가 권력을 잡았으니 우리가 마땅히 해야 할 일을 한다면, 이 터무니없고 나라를 망가뜨리는 '셧다운'은 즉시 종식될 것이라며, 공화당 상원 원내지도부가 핵옵션을 동원해 셧다운 사태를 끝내야 한다고 압박했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)