APEC 정상회의 공식 개막…'경주 선언'에 자유무역 담길까?

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김인한 이화여대 정치외교학과 교수, 손석민 SBS 논설위원
● "협력·연대만이 해답"‥.'경주 선언' 채택될까
김인한 / 이화여대 정치외교학과 교수
"AI 경제 속 국가 이분화 상황‥경주 선언, 포용적 경제발전·성장 메시지 나올 듯"
"APEC 정상회담에 트럼프 없어‥.다자무역·협력 내용 담길 수 있을지 지켜봐야"
손석민 / SBS 논설위원
"시진핑 다자주의·다자무역 강조‥.미국 주도의 일방주의적 관세전쟁 정면 비판한 것"
"경주 선언, 미국이 반대하는 '자유' 키워드 조율이 관건"
