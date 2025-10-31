미 국방 "남중국해 중국 활동 심각"…인도와 '10년 국방협력' 서명

▲ 미·인도 10년 국방협력 프레임워크 서명

미국과 인도가 10년 국방협력 프레임워크에 서명했다고 피트 헤그세스 미 국방부 장관이 현지시간 31일 밝혔습니다.아세안 확대 국방장관회의 참석차 말레이시아를 방문 중인 헤그세스 장관은 자신의 SNS에 방금 라즈나트 싱 인도 국방부 장관과 만나 10년 미·인도 국방협력 프레임워크에 서명했다고 적었습니다.헤그세스 장관은 이는 역내 안정과 억지력의 초석인 우리의 국방 협력을 발전시키는 것이라고 설명했습니다.이어 우리는 협력, 정보 공유, 기술 협력 등을 강화하고 있다며 양국 국방 관계는 그 어느 때보다 강력하다고 강조했습니다.지난 7월 미국과 인도 국방부는 연내 10년 양국 국방협력 프레임워크에 서명하기로 합의했다고 발표한 바 있습니다.미 국방부는 헤그세스 장관이 둥쥔 중국 국방부장과도 만나 남중국해와 타이완 주변에서의 중국 활동에 대한 심각한 우려를 표명했다고 밝혔습니다.미 국방부는 헤그세스 장관이 둥 부장에게 미국이 갈등을 추구하지는 않지만 인도·태평양 일대에서 미국의 이익을 단호히 수호할 것이며 이를 위한 역량을 확보할 것이라고 강조했다고 덧붙였습니다.이번 미중 국방장관 회담은 두 장관의 첫 대면 회동으로 미 국방부는 앞으로 상호 간 중요한 사항에 있어 중국 인민해방군과 계속 논의해 나갈 것이라고 밝혔습니다.(사진=피트 헤그세스 미국 국방장관 X 캡처, 연합뉴스)