CGV, '2025 LoL 월드 챔피언십' 생중계 진행

CGV가 다음 달 1일부터 진행되는 '2025 리그 오브 레전드(League of Legends; LoL) 월드 챔피언십(일명 롤드컵)' 4강전을 극장에서 생중계한다고 31일 밝혔다.



LCK(한국) 대표로 출전한 4팀 kt 롤스터, 한화생명e스포츠, 젠지, T1이 지난 15일부터 25일까지 펼쳐진 스위스 스테이지를 모두 통과하며 8강에 진출했다. 지난 28일 열린 8강 1경기에서는 한화생명e스포츠와 젠지가 맞붙어 '젠지'가 승리를 거뒀고, 29일 진행된 8강 2경기에서 'kt 롤스터'가 CTBC Flying Oyster를 꺾었다. 이에 따라 '젠지'와 'kt 롤스터'가 오는 11월 1일 4강전에서 대결을 펼칠 예정이다. 또한, 10월 31일 오후에 진행되는 8강 4경기에서는 T1의 4강 진출 여부가 결정돼 귀추가 주목된다.



CGV는 이번 4강전과 더불어 이후 LCK팀이 출전하는 모든 경기를 전국 주요 극장에서 생중계할 계획이다. 관객들은 극장의 대형 스크린과 압도적인 사운드를 통해 경기의 긴장감과 열기를 현장감 있게 즐길 수 있을 것으로 기대된다.



'2025 LoL 월드 챔피언십' 생중계 관련 예매 및 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.



CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 "올해에도 전 세계 e스포츠 팬들의 축제인 LoL 월드 챔피언십을 극장에서 함께할 수 있어 뜻깊다"며 "대형 스크린과 현장 응원의 열기를 더해 팬들이 극장에서만 느낄 수 있는 특별한 관람 경험을 즐기길 바란다"고 말했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)