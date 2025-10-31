뉴스

15분 지각한 시진핑 '의도적?'…"핵잠수함 만들어" 트럼프에 긁혔나 [자막뉴스]

이호건 기자
작성 2025.10.31 14:57 수정 2025.10.31 15:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
오늘(31일) 오전 경주 화백컨벤션센터 1층 회의장 입구에서 APEC 회원 대표들을 직접 영접한 이재명 대통령.

게오르기에바 IMF 총재를 시작으로 각국 대표들이 나라 이름의 첫 글자 알파벳 역순으로 영접을 받으며 차례로 들어섰는데, 홍콩 행정장관 다음, 시진핑 중국 국가주석이 입장할 차례가 됐지만 정작 모습을 드러낸 건 보리치 칠레 대통령이었습니다.

마지막 인사인 아랍에미리트 칼리드 아부다비 왕세자까지 모두 들어갔지만 그때까지 시 주석은 도착하지 않았고, 시 주석은 결국 예정된 입장 시각보다 15분 지나서야 행사장에 도착했습니다.

[중국 국가주석입니다.]

시 주석을 기다린 이 대통령은 악수와 함께 간단한 인사를 한 뒤 직접 시 주석을 회의장 안으로 에스코트했습니다.

다자회의에서 정상들이 행사에 늦게 오는 건 종종 있는 일이지만, 일각에선 시 주석의 도착 지연이 의도적인 것 아니냐는 분석도 나오고 있습니다.

시 주석 숙소는 행사장에서 6km 정도 떨어져 있지만 현재 경주 시내는 APEC 행사 진행을 위해 분 단위까지 끊어 교통통제가 이뤄지고 있어 정체가 발생하지 않습니다.

이 때문에 내일 한중 정상회담을 앞두고 기선 제압 하려고 중국 측이 이 대통령을 기다리게 만들었을 가능성이 있다는 해석도 나옵니다.

앞서 그제 한미 정상회담에서 우리나라는 미국으로부터 핵추진 잠수함 도입을 약속받았는데, 이를 두고 중국 외교부는 즉각 "한미가 핵 비확산 의무를 실질적으로 이행하길 바란다"는 성명을 내 불편한 기색을 드러냈습니다.

(구성 : 이호건 / 영상편집 : 이승희 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지