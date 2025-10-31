민주, 한미 관세협상 후속 조치 잰걸음…"대미 투자 특별법 신속 처리"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 31일 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 한미정상회담 성과와 APEC 성공적 개최 관련 발언하고 있다.

민주당은 오늘(31일) 한미 관세협상 세부 합의와 관련해 정부가 조만간 대미 투자 특별법을 국회에 제출할 예정이라고 밝히면서 국민의힘을 향해 초당적 협력을 요청했습니다.김병기 원내대표는 이날 최고위원회의에서 "정부는 곧 대미 투자 특별법을 국회에 제출할 예정"이라며 "이제 국회의 시간이다. 무엇보다 속도가 중요하다"고 말했습니다.대미 투자 펀드 등을 위한 특별법 내용과 관련해선 "특별법은 외화자산 운용 수익 등을 모아 대미 투자를 지원하는 국가기금을 마련하는 내용을 담았다"며 "대한민국 산업 주권을 지키는 '경제안보 펀드', '국익 펀드'가 될 것"이라고 전했습니다.그러면서 "국익 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다. 초당적 협력이 필요하다"고 강조했습니다.박수현 수석대변인 역시 최고위 이후 "국회가 협력할 것에 대한 리스트가 나오면 (국민과) 잘 공유하고, 당정대와 조율하고, 야당과도 머리를 맞대 신속하게 협상 타결 결과가 작동하게 노력하겠다"고 말했습니다.민주당은 관세협상의 세부 내용을 두고 한미 발표에 차이가 있다는 국민의힘 주장도 반박했습니다.박 수석대변인은 반도체 관세나 농축산물 시장 개방과 관련해 한미 간 입장 차가 있는 거 아니냔 기자들의 질문에 "세부 내용을 담은 팩트시트가 지금 작성 중"이라며 "그렇다 해도 추가로 정부가 발표한 것에서 변경될 건 없다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)