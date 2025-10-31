이 대통령 "규제 과감히 정비…더욱 매력적인 투자처 될 것"

▲ 이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션에서 발언하고 있다.
이재명 대통령은 오늘(31일) 경주 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 앞에서 "대한민국이 더욱 매력적인 투자처로 거듭나게 될 것이라고 확신한다"고 말했습니다.
이 대통령은 오늘 오후 'ABAC과의 대화' 오찬 행사에서 "협력과 연대를 선도하며 번영의 시대를 열어갈 대한민국의 방향은 분명하다"며 이같이 언급했습니다.
이 대통령은 "지난 6월 대통령으로 취임하며 실용적 시장주의 정부를 만들겠다고 국민께 약속했다"며 "약속을 이행하기 위해 불필요한 규제는 과감히 정비하고 미래 산업에 대한 지원을 대폭 확대하고 있다. 이 같은 노력은 국내적으로, 또 국제적으로 병행될 것"이라고 강조했습니다.
이어 "대한민국은 올해 APEC 의장국으로서 서비스, 디지털 경제, 투자 활성화, 구조개혁 등 다양한 분야에서 그간 합의된 사항들의 이행을 점검하고 변화된 환경을 반영한 새로운 행동계획을 마련했다"며 "이런 노력이 모여 한국 경제는 성장과 도약을 이뤄낼 것"이라고 밝혔습니다.
이 대통령은 경주를 '황금의 도시'로 묘사한 중세 아랍 지리학자 알 이드리시의 표현을 인용한 뒤 "천년 고도 경주의 번영과 성장은 끊임없는 연결과 혁신의 토대 위에 세워진 것"이라고 평가했습니다.
이어 "아태 지역의 번영과 미래 또한 여러 기업인의 도전정신에 달려있다고 믿는다"며 "여러분이 두려움 없이 더 많이 교류하고 거듭 혁신할 수 있도록 저와 APEC 지도자들은 적극적인 지원과 노력을 아끼지 않을 것"이라고 말했습니다.