[자막뉴스] '96년에 이런 비전이?' 이건희의 꿈…젠슨 '깜짝 공개' 재용 "우리 아버지예요"

한국을 찾아 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 회동한 젠슨 황 엔비디아 CEO가 이건희 선대 삼성 회장과의 인연을 깜짝 공개했습니다.



황 CEO는 어제(30일) 서울 코엑스 케이팝 광장에서 열린 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌 무대 위에서 1996년 이건희 회장으로부터 받은 편지를 언급했습니다.



1996년 인생 처음으로 한국에서 편지를 받았는데, 모르는 사람이 보낸 아주 아름답게 쓰인 편지였다는 겁니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 그 편지는 정말 아름답게 쓰여 있었어요. 저는 모르는 사람으로부터 그걸 받았습니다. 그 편지에는 자신의 비전에 대한 내용이 담겨 있었어요. 한국을 위한 비전이었죠.]



편지에는 세 가지 비전이 있었는데 한국을 초고속 인터넷으로 연결하겠다, 비디오게임으로 한국의 기술을 변화시키겠다, 첫 비디오게임 올림픽을 열겠다는 내용이었다고 소개했습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 그 편지는 바로 이재용 회장님의 아버님이 쓰신 거였어요.]



[이재용/삼성전자 회장 : 우리 아버님, 이건희 회장님이 보내신 편지였어요.]



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 믿어지시나요? 그게 바로 제가 한국에 오게 된 이유입니다.]



황 CEO은 그 비전은 모두 현실이 됐고 그 생각이 지금의 엔비디아가 추구하는 방향과도 맞닿아 있다고 덧붙였습니다.



이 회장 역시 25년 전 엔비디아가 삼성 반도체를 사용해 제품을 출시하면서 양사의 협력과 젠슨 황과의 우정이 시작됐다고 회상했습니다.



무대에 오른 정의선 회장도 어릴 적부터 아케이드 게임을 즐겼고, 그 게임들은 엔비디아 칩으로 구동됐다며 앞으로는 자동차 안에서도 더 많은 게임을 즐길 수 있게 하겠다고 말했습니다.



