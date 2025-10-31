제주 해변서 차(茶) 위장 마약 또 발견…"포항 사례와 유사"

▲ 제주 애월서 발견된 차(茶) 위장 마약

제주 해안가에서 연이어 마약류가 발견돼 해경이 수사에 나섰습니다.오늘(31일) 제주지방해양경찰청에 따르면 지난 24일 오전 제주시 애월읍 해변에서 마약류로 의심되는 물체가 있다는 신고가 해경에 접수됐습니다.해경이 해당 물체를 수거해 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 결과 케타민으로 확인됐습니다.케타민은 원래 가벼운 수술과 분만·화상 치료에 쓰는 마취제이지만, 악용 시 시·청각상 환각 증세를 불러일으켜 신종 마약으로 분류되고 있습니다.이 마약류는 '차'(茶) 포장 형태로, 약 1㎏ 상당의 백색 결정체가 밀봉돼 있었습니다.통상 1회 투여량 0.03ｇ 기준 3만 3천 명이 동시에 투약할 수 있는 양입니다.앞서 지난 7일 제주 서귀포시 성산읍 광치기 해변에서도 한자로 '茶(차)'라는 글자가 적힌 케타민 약 20㎏(66만 명 동시 투약 가능)이 발견되기도 했습니다.해경은 성산읍 해변에서 발견된 마약류와 다른 포장 형태지만, 지난 15일 경북 포항 임곡리 해변에서 발견된 중국산 철관음(鐵觀音) 우롱차 포장 형태와 유사하다고 설명했습니다.제주해양경찰청 관계자는 "포항 임곡리 해변에서 발견된 마약 의심 물질과 유사한 포장으로 해류를 따라 표류했을 가능성을 염두에 두고 수사를 하고 있다"고 설명했습니다.이어 "해안가에서 '차'(茶) 포장형태의 백색 가루 또는 블록형태의 물질을 발견할 경우 절대 개봉하거나 손으로 만지지 말고 즉시 해경에 신고해 달라"고 당부했습니다.(사진=제주지방해양경찰청 제공, 연합뉴스)