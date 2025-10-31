최민희 사과했지만…국힘, 경찰 고발 이어 권익위 신고 '사퇴 압박'

▲ 국정감사 기간 딸 결혼식으로 논란을 빚은 더불어민주당 최민희 의원이 26일 국회 본회의장에서 축의금과 관련한 텔레그램 메시지를 보고 있다.

국민의힘은 오늘(31일) 국회 과학기술정보방송통신위원장인 더불어민주당 최민희 의원이 딸 결혼식과 방송사 간부 퇴장 명령을 둘러싼 논란 등에 대해 공식 사과했지만 공세 수위를 높이며 사퇴를 요구를 지속했습니다.최은석 원내수석대변인은 논평을 통해 "최 의원이 딸의 '권력형 결혼식' 논란에 대해 뒤늦게 사과했지만, 국민을 우롱하는 형식적 사과에 지나지 않았다"며 "어물쩍한 사과로 끝낼 일이 아니라 지금 당장 과방위원장직을 사퇴하라"고 말했습니다.그는 "최 의원 건은 더는 단순한 도덕 논란이 아니라 이미 명백한 범죄 의혹으로 비화하고 있다"며 "최 의원은 자녀 혼사를 명목으로 총 8명으로부터 모두 800만 원의 금품을 받은 혐의로 고발된 상태다. 공직자의 권한과 지위를 사적 금품수수의 통로로 전락시킨, 전무후무한 권력형 결혼 비리"라고 비판했습니다.또 "이제는 여론의 추이를 살필 때가 아니라 법의 심판대 앞에 겸허히 서야 할 때임을 자각해야 한다"며 "국민 앞에 즉각 사퇴를 선언하는 것이 마지막 남은 공인의 양심"이라고 강조했습니다.최 의원은 전날 마지막 과방위 국정감사 말미에 "국민 여러분께 사과드린다"며 "이런 논란의 씨가 없도록 좀 더 관리하지 못한 점이 매우 후회되고 아쉽다. 제 잘못"이라고 처음으로 사과했습니다.국민의힘 과방위 소속 의원들은 청탁금지법 위반 혐의로 최 위원장을 전날 경찰에 고발한 데 이어 오늘은 국민권익위원회에도 신고했습니다.최수진 의원은 권익위를 찾아 신고서를 제출하며 "최 위원장의 (텔레그램) 메시지 사진을 보면 축의금 100만 원을 낸 분이 8명이다. 명백한 청탁금지법 위반으로, 국회의원으로서의 품위를 손상시켰다"고 말했습니다.또 "국민을 위한 국감은 최 위원장의 축의금 문제로 뒤덮여버렸다. 상임위원장으로서의 자격이 없다"며 권익위를 향해 철저한 조사를 촉구했습니다.(사진=서울신문 제공, 연합뉴스)