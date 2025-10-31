윤, '체포방해 혐의' 재판 출석…김성훈도 증인으로

<앵커>



윤석열 전 대통령이 어제(30일) 열린 내란 우두머리 혐의 등의 재판에 넉 달만에 출석한 데 이어, 오늘은 추가 기소된 체포 방해 혐의 재판에도 출석했는데, 오늘 재판에는 윤 전 대통령의 호위무사를 자처했던 김성훈 전 대통령 경호처 차장이 증인으로 나왔습니다.



보도에 전연남 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 윤석열 전 대통령이 내란 특검이 추가 기소한 체포 방해 혐의 재판에 출석했습니다.



윤 전 대통령은 지난달 26일 열린 이 재판의 첫 공판기일과 보석 심문에는 출석했지만, 보석 청구가 기각되자 세 차례 연속 나타나지 않다가 오늘 출석했습니다.



오늘 재판에는 김성훈 전 대통령 경호처 차장이 증인으로 출석해 윤 전 대통령과 법정에서 대면했습니다.



김 전 차장은 지난 1월 경찰과 고위공직자범죄수사처의 윤 전 대통령 체포 저지 현장을 지휘한 것으로 알려졌습니다.



앞서, 어제 있었던 내란 재판에 넉 달 만에 모습을 드러낸 윤 전 대통령은 증인으로 출석한 곽종근 전 육군특수전사령관을 직접 신문하며 공방을 벌이기도 했습니다.



윤 전 대통령은 "비상계엄 당시 국회에 군을 투입한 건 질서유지를 위한 것이었다"고 주장하기도 했습니다.



오늘 재판에서도 윤 전 대통령이 발언 기회를 얻어 김 전 차장을 직접 신문할 가능성도 있습니다.



한편 재판부는 김 전 처장을 증인신문하는 과정에서 경호처나 대통령 관저 등 보안사항이 노출될 수 있다는 우려를 반영해 증인신문 전까지만 재판을 중계하기로 했습니다.



