'ITS 사업 수뢰 의혹' 이민근 안산시장·도의원 등 7명 송치

▲ 경기 안산상록경찰서 전경

지자체 지능형교통체계(ITS) 사업자와 공직자들 간의 로비 의혹을 수사해 온 경찰이 뇌물을 챙기거나 향응을 받은 혐의로 이민근 경기 안산시장과 경기도의원들을 검찰에 넘겼습니다.경기 안산상록경찰서는 뇌물수수 등 혐의로 이 시장과 현직 경기도의원 5명을 어제(30일) 불구속 송치했다고 오늘(31일) 밝혔습니다.이 시장은 지난 4월 ITS 관련 사업체를 운영하는 김 모 씨가 이기환 전 도의원을 통해 건넨 현금 1천만 원을 챙긴 혐의를 받습니다.김 씨는 도내 여러 지역에서 ITS 구축 사업을 추진하기 위해 전·현직 공무원과 경기도의원들에게 뇌물을 건넨 혐의로 지난 8월 구속 기소됐습니다.이 전 도의원도 수뢰 혐의로 구속 기소된 바 있습니다.김 씨는 로비를 통해 경기도의 특별조정교부금(특조금)이 지자체 ITS 사업에 우선 배정되도록 하고, 배정이 확정되면 다른 ITS 관련 업체들과 대리점 계약을 맺은 것으로 나타났습니다.이어 대리점 계약을 맺은 업체들이 사업에 선정될 수 있도록 공직자들에게 청탁하며 지자체에 압력을 넣었으며, 업체가 사업에 선정되면 일정 금액의 수수료를 챙겼던 것으로 파악됐습니다.경찰은 안산시가 당초 김 씨와 대리점 계약을 맺은 영상관제시스템(VMS) 관련 업체를 선정해 ITS 사업을 진행하다가 담당 업체를 변경하려고 하자, 김 씨가 이를 막기 위해 이 시장을 상대로도 로비한 것으로 보고 있습니다.함께 송치된 도의원 5명은 이 전 도의원으로부터 김 씨를 소개받아 금품 등을 챙긴 혐의를 받습니다.경찰은 전직 김포시 6급 공무원 A 씨도 알선수재 혐의로 함께 불구속 송치했습니다.A 씨는 퇴직 이후 지자체 공무원을 소개해주는 대가로 김 씨로부터 수백만 원 상당의 금품을 받은 혐의를 받습니다.이 같은 의혹과 관련해 이 시장은 "이 전 의원을 만난 적이 있는 건 사실이나 뇌물을 받은 사실은 전혀 없다"며 "당시 사업 관련 얘기를 들은 것 같기도 하지만, 주로 이와 무관한 시정에 대해 대화를 나눴다"는 입장을 밝힌 것으로 알려졌습니다.앞서 경찰은 김 씨가 ITS 구축 사업 과정에서 편의를 받는 대가로 안산시 소속 6급 공무원에게 뇌물을 건넸다는 첩보를 지난 4월 입수하고 수사에 착수했습니다.이어 김 씨가 현역 도의원 등 다른 공직자들을 상대로도 로비한 정황을 포착하고, 14명으로 구성된 전담수사팀을 편성하는 등 수사를 확대했습니다.수사 과정에서 안산시에 지역구를 둔 이 전 의원과 박세원(화성3), 정승현(안산4) 도의원 등이 각각 수천만 원에서 2억 원에 이르는 금품을 챙긴 혐의가 드러나 지난달 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.이 전 의원은 경찰 수사를 받는 과정에서 민주당을 탈당했다가 지난달 사직했습니다.정 의원도 민주당을 탈당했으며 박 의원은 지난해 민주당에서 개혁신당으로 당적을 옮겼다가 탈당해 모두 무소속입니다.해당 도의원들과 함께 입건된 김홍성 전 화성시의회 의장은 김 씨로부터 금품을 받은 혐의를 받아 불구속 기소됐습니다.최만식(민주당·성남2) 도의원은 향응을 챙긴 혐의로 송치됐다가 기소유예 처분을 받았습니다.이 밖에 안산시 소속 다른 6급 공무원, 도의원들의 자금 세탁을 도운 6명 등 이번 의혹과 관련해 송치된 인원은 6개월간 김 씨를 포함해 총 21명입니다.경찰은 이들로부터 김 씨가 건넨 수뢰액 3억 9천여만 원을 기소 전 몰수보전했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)