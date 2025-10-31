추경호, 조서 열람만 10시간 반…황 전 총리, 압수수색 불발

▲ 국민의힘 추경호 전 원내대표가 31일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀 사무실에서 조사를 마친 뒤 나오며 발언하고 있다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀은 오늘(31일) 추경호 전 국민의힘 원내대표 소환 조사와 관련해 "조서 열람에 오랜 시간이 걸려 최종 종료 시간이 늦어졌다"고 밝혔습니다.박지영 특검보는 오늘 브리핑에서 "추 전 원내대표는 전날 오전 9시 58분에 조사실에 도착해 조사를 시작했다"며 "점심시간과 조사 중간 휴식 시간이 있었고, 최종 조사 종료 시점은 오후 9시 25분"이라고 설명했습니다.박 특검보는 "조사가 종료되고 난 다음 검사들이 조서를 정리하고 밤 10시 10분 조서 열람을 시작했다"며 "그런데 조서 열람이 생각보다 길어지면서 열람 시간 자체만 10시간 35분 정도 소요됐고 오늘 오전 8시 45분 완료됐다"고 말했습니다.오늘 작성된 조서의 분량은 표지를 포함해 171쪽 분량인 것으로 전해졌습니다.여기에 추가로 추 전 원내대표가 자필로 3장가량의 진술서를 더 적었다고 합니다.박 특검보는 "수사팀이 준비한 질문은 이번 조사에서 모두 소화된 것으로 안다"며 "추가 소환 계획은 없는 것으로 보인다"고 말했습니다.특검팀은 아울러 오늘 황교안 전 국무총리 자택에 대한 2차 압수수색에 나섰으나 불발됐다고 밝혔습니다.박 특검보는 "이날 오전 8시께 황 전 총리에 대한 압수수색을 재시도했으나, 문을 열어주지 않고 집행을 거부해 8시 40분쯤 철수했다"고 설명했습니다.이어 "황 전 총리는 변호인도 여전히 선임하지 않았고, 전화를 걸어도 그냥 끊어버렸다"며 "오늘이 유효기간 마지막 날이라 영장은 다시 반납했다"고 부연했습니다.특검팀은 황 전 총리가 작년 12월 3일 자신의 페이스북에 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 지지하는 내용의 글을 게시해 내란 선전·선동 혐의로 고발된 사건을 수사 중입니다.이와 관련해 지난 27일 1차 압수수색에 나섰지만, 당시에도 황 전 총리가 자택 문을 잠근 채 거부해 철수했습니다.(사진=연합뉴스)