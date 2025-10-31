"객실 방탄 유리 통째로…케첩 3통 듬뿍" 힐튼호텔 뒷이야기 [자막뉴스]

도널드 트럼프 미국 대통령이 방한해 1박 2일 동안 머문 경주 힐튼호텔에서의 뒷이야기가 속속 전해지고 있습니다.



트럼프 대통령은 29일 오후 4시 반쯤 힐튼호텔 8층 객실에 도착해 룸서비스로 치즈버거를 주문했습니다.



호텔 측에 따르면, 트럼프 대통령의 보좌진은 토마토와 양상추, 양파를 사이드 접시에 따로 담아 달라고 요청했고, 기본으로 들어가는 소스는 빼 달라고 별도로 주문했습니다.



또 케첩은 넉넉히 달라고 요청했으며, 3통을 모두 비운 것으로 전해졌습니다.



음료는 트럼프 대통령이 즐겨 마시는 '다이어트 코크'가 국내에서 단종돼 미국 측이 직접 공수해온 것으로 전해졌습니다.



트럼프 대통령은 2시간가량 휴식을 취한 뒤, 이재명 대통령 주최로 열린 정상 특별만찬에 참석했습니다.



호텔 직원들에게 감사 인사를 전하며 사진을 함께 찍기도 했는데, 호텔 측은 "화기애애한 분위기 속에서 자연스럽게 촬영이 이뤄졌다"고 설명했습니다.



내부 이동 동선은 철저히 보안이 유지됐습니다.



트럼프 대통령이 묵은 8층 객실은 평소 비공개로 운영되는 VIP 전용 객실로, 미국 측이 방탄유리도 추가 설치한 것으로 확인됐습니다.



호텔 측은 트럼프 대통령이 내부에서도 별도의 전용 엘리베이터를 이용했으며, 머무는 동안 다른 호텔 시설은 이용하지 않았다고 덧붙였습니다.



