정청래 "이 대통령, 참으로 똑똑한 협상가…엄지 척이 절로"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 31일 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 한미정상회담 성과와 APEC 성공적 개최 관련 발언하고 있다.

정청래 민주당 대표가 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한미 정상회담 성과를 연일 칭찬하고 있습니다.정 대표는 오늘(31일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 한미간 관세 합의 및 안보 문제 논의와 관련해 "대한민국 외교사에 길이 빛날 최고의 협상이자 최대의 성과"라고 말했습니다.정 대표는 관세 협상과 맞물린 한국의 대미 투자에 대해 "외환시장 불안정성을 최소화하고 한미 모두에게 도움이 되는 최상의 협상을 이뤘다. 이것이 바로 애국"이라고 말했으며 상호관세 및 자동차 관세율은 15%로 낮추되 농축산물을 추가 개방하지 않기로 했다는 정부 발표에 "그야말로 엄지 척이 절로 나오는 최대의 성과"라고 했습니다.정 대표는 또 "핵 추진 잠수함 건조 승인을 받은 것은 놀라움 그 자체"라며 "이재명 대통령이 미국의 이익에도 부합한다는 점을 차분히 설득했고, 트럼프 대통령이 바로 승인했다는 것은 한미동맹이 그 어느 때보다 강력했다는 것을 보여준다"고 덧붙였습니다.그러면서 "이는 대담한 승부수가 이뤄낸 쾌거"라며 이 대통령에 "참으로 똑똑한 협상가다. 자랑스럽다"고 거듭 극찬했습니다.정 대표는 최근 코스피 지수가 4,000선을 돌파한 것과 관련해서는 "이재명 정부가 들어서고 한국 경제가 제대로 된 평가를 받고 있다. 종합 주가지수가 5,000을 넘어 6,000도 가능하겠다고 생각한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)