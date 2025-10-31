이 대통령 "공동 번영 이뤄야"…정상회의 주재

<앵커>



전 세계 기자들이 모여서 이번 APEC 행사를 취재하고 있는 경주 국제 미디어센터로 가보겠습니다. 지금 이재명 대통령이 의장국 정상 자격으로 정상 회의를 주재하고 있는 가운데, 이번 회의 결과로 21개 회원들의 공동 선언문, 이른바 경주 선언이 채택될지, 그리고 자유무역 정신이 담길지가 관심입니다.



김형래 기자, 오늘(31일) 남은 일정들은 어떻게 되나요?



<기자>



네, 2025 APEC의 꽃인 정상회의가 조금 전 10시부터 개막했습니다.



현재 정상들은 첫 번째 세션에서 무역과 투자 협력 방안을 논의하고 있는데요.



APEC 의장 자격으로 회의를 주재한 이재명 대통령은 개회사에서 회원들의 협력과 연대를 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 각자의 국익이 걸린 일이기 때문에 언제나 우리가 같은 입장일 수 없다는 것은 분명합니다. 그러나 힘을 합쳐 공동 번영을 이뤄내야 한다는 궁극의 목표 앞에서 우리는 함께할 수 있습니다.]



이번 정상회의에는 21개 회원 정상과 초청국인 아랍에미리트의 칼리드 아부다비 왕세자가 참석했는데, 앞서 이 대통령은 APEC 의장국 정상으로서 각 회원 정상을 한 명씩 맞이했습니다.



오늘 저녁에는 정상 및 글로벌 리더들이 참여하는 환영 만찬도 예정돼 있습니다.



이어 내일 두 번째 세션에서는 AI 등 신성장 동력 창출 방안을 논의하고, 공동선언문 발표와 함께 다음 APEC 정상회의 개최국인 중국의 시진핑 주석에게 의장국을 인계하면 APEC이 마무리됩니다.



<앵커>



어제 준비 단계 성격인 장관급 회의에서는 실무 수준에서의 성명이 채택되지 못했죠?



<기자>



네, 그렇습니다. 그제부터 이틀 동안 장관급이 참석해 정상회의 의제를 조율하는 외교통상각료회의가 열렸는데요.



여기서 회원국 간의 이견이 발생해 공동성명 채택이 무산됐습니다.



공동성명에 APEC의 설립 취지인 다자주의, 자유무역 등의 문구를 넣는데 대해 자국 산업 보호를 강조하는 미국의 반대가 계속되고 있는 것으로 해석되는데, 이렇게 되면 정상회의의 최종 공동 선언문, 이른바 '경주 선언'이 채택될 수 있을지가 관건입니다.



앞서 우리 측 대표로 각료회의에 참석한 조현 외교부 장관은 경주 선언 채택에 매우 근접하고 있다면서도, '자유무역' 관련 내용이 포함될지에 대해서는 막판 협상이 이어지고 있기 때문에 섣불리 예단하기는 어렵다고 여지를 남겼습니다.



