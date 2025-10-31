대한체육회, 국정감사 계기 '체육계 인권·청렴 구조 혁신' 선언

▲ 유승민 대한체육회장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한체육회 등에 대한 국정감사에서 증인 선서를 하고 있다.

대한체육회(회장 유승민)가 국회 문화체육관광위원회의 국정감사와 종합감사에서 제기된 지적사항을 반영해 적극적인 개선과 대안 마련에 나섭니다.대한체육회는 지난 27일 국회 문화체육관광위원회의 국정감사와 29일 문화체육관광부 종합감사에서 제기된 여러 지적사항을 무겁게 받아들인다며, 변화 의지를 담은 '체육계 인권·청렴 구조혁신'을 선언했습니다.이번 국정감사에선 ▲ 체육계 폭력·성폭력 등 인권침해 문제 ▲ 체육단체의 청렴·윤리 관리 미흡 ▲ 조직 투명성 강화 필요성 등이 주요 쟁점으로 다뤄졌습니다.체육회는 이를 조직문화 혁신의 출발점으로 삼겠다는 입장입니다.현행법상 체육계 인권침해(폭력·성폭력 등)와 스포츠비리(편파판정, 횡령·배임 등)에 대한 신고 접수와 조사는 스포츠윤리센터의 고유 업무로 돼 있습니다.이 때문에 학교 운동부나 실업팀에서 발생한 사건은 체육회가 사건 발생 즉시 인지하기 어려워 초동 대처에 한계가 있습니다.이에 따라 체육회는 체육계 사건처리 체계의 근본적 개선을 위해 인권교육 및 예방 프로그램을 강화하고 폭력·성비위 등 체육단체 비위행위의 모니터링과 초기 대응에 집중할 참입니다.아울러 클린스포츠 문화 확산을 담당할 청렴윤리팀 등 내부 컨트롤타워 조직을 신설할 계획입니다.이와 함께 주무 부처 및 스포츠윤리센터와 협력해 실효성 있는 문제 해결을 위해 국회와 협의해 관련법 개정을 추진하기로 했습니다.유승민 회장은 "대한체육회가 적극 개입할 수 있는 제도적 장치가 마련돼야 사건의 초동대처와 재발 방지를 실질적으로 수행할 수 있다"면서 "폭력과 성비위가 발생한 단체에는 강력한 제재를, 청렴하고 모범적인 단체에는 정부 혁신평가와 연계한 지원 확대를 추진하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)