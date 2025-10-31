주가 상승·소비쿠폰 효과…3분기 카드 승인액 작년보다 6.7%↑

▲ 서울 시내의 한 가게에 붙은 민생회복 소비쿠폰 사용처 안내문

주가 상승과 함께 소비쿠폰 등 경기부양책으로 소비심리가 개선되면서 3분기 카드승인 금액이 작년보다 6% 넘게 늘었습니다.여신금융협회의 '3분기 카드승인실적 분석'에 따르면 올해 3분기 전체 카드 승인금액은 327조 7천억 원으로 작년 동기 대비 6.7% 증가했습니다.승인건수도 78억 3천 건으로 5.5% 늘었습니다.협회는 "주가 상승 등으로 인한 소비심리 호조, 시장금리 하락세, 소비쿠폰을 비롯한 경기부양책 등에 힘입어 소비 개선이 뚜렷해지고 있다"면서, "차량 판매 증가, 기업 경영실적 개선 등으로 카드승인실적이 증가세를 보였다"고 설명했습니다.기업의 세금 및 공과금 납부가 늘면서 법인카드 승인 금액이 개인카드보다 크게 늘었습니다.법인카드 승인 금액은 62조 2천억 원으로 작년 동기보다 10.3% 증가했으며, 개인카드는 265조 7천억 원으로 5.9% 늘었습니다.숙박 및 음식점, 도소매업 등 소비밀접업종의 카드승인실적도 전반적으로 개선됐습니다.숙박 및 음식점업 승인금액은 40조 6천100억 원으로 작년 동기보다 3.9% 늘었으며, 도매 및 소매업은 157조 5천800억 원으로 5.1% 증가했습니다.다만 배달앱과 숙박앱 등 온라인 플랫폼 결제액은 반영되지 않아 실제보다 과소 집계되었을 수 있다고 협회는 덧붙였습니다.보건업 및 사회복지 서비스업과 교육서비스업도 승인금액이 작년보다 늘었습니다.반면 항공여객과 여행 관련 산업 매출 성장세가 둔화하면서 운수업 승인금액은 0.9% 줄었습니다.영화관 관객 감소 등의 영향으로 예술·스포츠 등 여가 관련 서비스업도 승인금액이 1.5% 감소했습니다.카드 종류 별로는 신용카드 승인금액이 254조 4천억 원으로 작년 동기보다 6.1% 늘었으며, 체크카드는 68조 원으로 5.4% 증가했습니다.3분기 소비쿠폰 지급으로 선불카드 실적 비중이 늘면서 전체 승인금액 대비 신용카드 및 체크카드 이용 비중은 작년보다 각각 1.5% 포인트, 0.2% 포인트씩 소폭 줄었습니다.(사진=여신금융협회 제공, 연합뉴스)