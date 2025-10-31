김병기 "정부, 곧 대미 투자 특별법 제출…무엇보다 속도가 중요"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 31일 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 발언하고 있다.

김병기 민주당 원내대표는 오늘(31일) 한미간 관세협상 세부 합의와 관련해 "정부는 곧 대미 투자 특별법을 국회에 제출할 예정"이라고 말했습니다.김 원내대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이제 국회의 시간이다. 무엇보다 속도가 중요하다"며 이같이 밝혔습니다.김 원내대표는 "법안이 11월에 제출되면 11월 1일부터 소급 적용될 예정"이라며 "입법과 집행을 동시에 추진해 협상 성과를 빠르게 제도화하고 그 효과 극대화는 전략"이라고 설명했습니다.이어 대미 투자 펀드 등을 위한 특별법안 내용과 관련해 "특별법은 외화자산 운용 수익 등을 모아 대미 투자를 지원하는 국가기금을 마련하는 내용을 담았다"라며 "이 펀드는 대한민국 산업 주권을 지키는 '경제안보 펀드', '국익 펀드'가 될 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "자동차, 반도체, 의약품 등 핵심 산업의 경쟁력을 키우고 우리 기업의 미국 시장 점유율을 높이는 실질적 무기가 될 것"이라며 "국익 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다. 초당적 협력이 필요하다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)