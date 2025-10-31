'반도체 효과' 9월 생산·투자 늘었다

▲ 이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관이 31일 정부세종청사에서 2025년 9월 및 3분기 산업활동동향에 관해 설명하고 있다.

산업생산 지표가 한 달 만에 '플러스'로 반등했습니다.국가데이터처가 발표한 '9월 산업활동동향'에 따르면, 지난달 전산업생산 지수는 115.5로 전달보다 1.0% 증가했습니다.산업생산은 지난 4∼5월 '마이너스'였고, 6∼7월엔 증가했다가 8월에는 0.3% 감소하는 식으로 월별로 등락을 거듭하고 있습니다.광공업 생산은 반도체에서는 늘었지만, 자동차에서 꺾이면서 1.2% 감소했습니다.반도체 생산은 지난 2023년 3월 이후로 2년 6개월 만에 가장 크게 증가했습니다.반면 자동차 생산은 코로나19 사태 와중이던 2020년 5월 이후로 5년 4개월 만에 최대 폭 감소했습니다.지난 8월 21.2% 증가한 데 따른 기저효과가 크게 작용한 것으로 데이터처는 분석했습니다.건설업 생산이 11.4% 증가하면서 전체 산업생산 반등을 이끌었습니다.그밖에 서비스업 생산은 1.8% 늘었고, 공공행정 생산은 1.2% 감소했습니다.분기 기준으로는 3분기 산업생산은 1.1% 증가하면서 8분기 만에 최대 증가 폭을 보였습니다.투자지표는 강한 모습을 보여, 설비투자는 전월 대비 12.7% 증가했습니다.(사진=연합뉴스)