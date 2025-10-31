뉴스

지난달 전국 전월세 거래 65%가 월세…'전세의 월세화' 심화

박현석 기자
작성 2025.10.31 09:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
지난달 전국 전월세 거래 65%가 월세…'전세의 월세화' 심화
▲ 서울 아파트

지난 달 전국 전월세 거래의 65%를 월세가 차지한 것으로 나타났습니다.

주택 공급지표는 인허가·착공·분양·준공 모두 전월 대비 증가했고, '악성 미분양'으로 불리는 준공 후 미분양은 소폭 감소한 걸로 나타났습니다.

국토교통부가 발표한 9월 주택통계에 따르면 신고일 기준 지난달 비아파트를 포함한 전국 주택 매매거래량은 6만3천365건으로 전월 대비 37.0% 증가했습니다.

수도권은 전월과 비교해 44.4%, 지방은 30.5% 각각 늘었습니다.

서울 거래량이 50.8% 늘어난 가운데, 강북은 47.9%, 강남은 54.1% 각각 증가했습니다.

9월 전국 아파트 거래량은 전월 대비 42.4% 증가한 4만9천665건으로 집계됐습니다.

서울은 63.6%, 수도권은 52.4% 각각 증가했습니다.

6·27 대출규제로 한때 위축됐던 거래가 시간이 지남에 따라 다시 풀린 가운데 서울 성동구, 마포구 등 비규제지역을 중심으로 갭투자 수요가 몰린 결과로 풀이됩니다.

전국 전월세 거래량은 23만745건으로 전월 대비 7.9% 증가했습니다.

임차 유형을 보면 전세 거래량은 8만75건으로 전월보다 10.3%, 보증부 월세와 반전세 등을 포함한 월세 거래는 6.7% 늘었습니다.

9월 전월세 거래 중 월세 비중은 65.3%였습니다.

작년 동월 대비로는 전세는 1.9% 줄어든 반면 월세는 38.8% 늘어 대조적인 모습을 보였습니다.

1∼9월 누계 기준 월세 비중은 2021년 43.0%에서 2022년 51.8%, 2023년 55.1%, 지난해 57.4%에 이어 올해 62.6%를 기록하며 계속 커지는 추세를 보이고 있습니다.

주택 공급지표 중 인허가는 9월 4만6천575가구로 전월 대비 171.2% 늘었습니다.

수도권은 161.5%, 지방은 178.8% 각각 늘며 큰폭으로 증가했습니다.

착공은 전월과 비교해 83.6% 증가한 2만9천936가구로 집계됐습니다.

수도권이 82.5%, 지방은 85.0% 늘어 동반 상승했습니다.

공동주택 분양은 2만2천911가구로 전월 대비 37.3% 증가했습니다.

수도권은 19.9%, 지방은 66.0% 각각 공급 물량이 늘었습니다.

준공은 같은 기간 10.5% 증가한 2만2천117가구로, 수도권은 22.4% 줄었으나 지방은 46.5% 늘었습니다.

9월 말 기준 전국 미분양 주택은 6만6천762가구로 전월 대비 0.2% 증가했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박현석 기자 사진
박현석 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지