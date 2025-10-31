최민희 "제 잘못"…'딸 결혼·MBC보도본부장 퇴장' 논란에 사과

▲ 더불어민주당 최민희 의원

국회 과학기술정보방송통신위원장인 더불어민주당 최민희 의원은 어제(30일), 국정감사 기간 중에 국회에서 진행된 딸 결혼식, MBC 보도본부장에 대한 퇴장 조치를 둘러싼 논란에 대해 각각 사과했습니다.최 의원은 어제 과방위 국정감사에서 딸 결혼식 논란과 관련, "국민 여러분께 사과드린다"며 "이런 논란의 씨가 없도록 좀 더 관리하지 못한 점이 매우 후회되고 아쉽다. 제 잘못"이라고 말했습니다.그는 "돌이켜보면 혼인 당사자의 계획에 따라 올 가을이 적합한 일정이었다고 하더라도 여타 논란이 생길 것을 미리 예측하고 부조, 화환 등을 막는 좀 더 적극적인 사전 조치를 해야 하는데 왜 그러지 못했을까 자책하며 국민과 민주당 위원님들께 죄송하게 생각한다"고 고개를 숙였습니다.그는 그러면서 딸 결혼식과 관련된 여러 논란에 대해 "너무나 터무니없는 허위의 주장에 대해서는 기록의 차원에서라도 남겨 둬야 한다고 생각한다"며 "우리 딸이 결혼식을 두 번 했다는 주장은 터무니없는 얘기", "(국회) 예약 과정에 특권을 행사했다는 것도 사실이 아니다", "과방위 유관기관에 청첩장을 보낸 사실이 없다"라며 조목조목 반박했습니다.그는 또 과방위 행정실 직원들에 딸 결혼식 청첩장을 준 것에 대해서는 "시간 되면 밥 한 끼 먹으러 오라는 것 이상도 이하도 아니다"라고, 모바일 청첩장 상에 들어갔다가 삭제된 카드 결제 기능에 대해서는 "업체로부터 받은 양식인데 주의 깊게 보지 않았다"고 각각 해명했습니다.최 위원장은 자신이 최근 결혼식 논란을 해명하면서 '딸이 주도했기 때문에 날짜를 얘기해도 제가 까먹어서 딸로부터 꼭 참석해달라는 요청을 받았다'고 말한 것에 대해 "그 날짜, 그 시간이 인지되지 않았다고 표현한 것"이라고 밝혔습니다.이에 앞서 MBC에 대한 비공개 국감 중 MBC 보도본부장을 퇴장 조치한 것에 대해선 "MBC 비공개 업무보고 때 답변을 안 하겠다는 태도를 보고 '그러려면 나가라'고 한 것은 과했다는 것을 인정한다"며 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사장에게 사과한다고 말했습니다.또 자신에 대한 비판 보도를 차단할 수 있는지를 자기 측 인사가 피감기관인 방송통신심의위에 문의했다고 한 언론 보도에 대해서는 "우리 비서관이 어떤 절차를 통해 해결할 수 있는지 단순히 문의했다고 한다"고 해명했습니다.그러면서 "이게 피감기관에 대한 갑질이라면 (이유를) 알고 싶다"며 "이게 왜 방심위 사유화인지 알 길이 없다"고 주장했습니다.그는 당시 인터넷신문의 유튜브 채널 보도에 대해 "비판 보도가 아니라 명백히 허위·왜곡보도였다"며 "구분해달라"고도 했습니다.