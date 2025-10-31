'성 추문' 영국 앤드루 왕자, 왕자 칭호 박탈· 관저서도 퇴거

▲ 영국 앤드루 왕자

각종 추문에 휩싸여온 찰스 3세 영국 국왕의 동생 앤드루 왕자가 왕자 칭호를 박탈당하고 왕실 거주지에서도 나와야 하는 신세가 됐습니다.현지시간 30일 BBC방송과 AP통신 등에 따르면 버킹엄궁은 성명을 통해 찰스 3세가 "앤드루 왕자의 칭호와 지위, 훈장을 박탈하기 위한 공식 절차를 개시했다"고 밝혔습니다.이어 "앤드루 왕자는 이제 앤드루 마운트배튼 윈저로 불리게 된다. 로열 롯지의 임대 계약 반납을 위한 공식 통지가 전달됐으며, 다른 사설 거주지로 이동할 예정이다"라고 덧붙였습니다.찰스 3세의 이번 결정은 즉시 시행되며, 관련 내용을 담은 왕실 문서가 법무장관에게 전달되면 앤드루 왕자의 공식로 칭호가 박탈됩니다.이번 조치로 앤드루 왕자의 왕자, 요크 공작, 인버네스 백작, 킬릴리 백작 작위와 가터 훈장, 로열 빅토리아 훈장이 박탈됩니다.앤드루 왕자는 2003년부터 임대 계약을 맺고 거주해 온 관저인 윈저성 인근 로열 롯지에서도 나가야 합니다.그는 샌드링엄의 사유지로 이주할 예정이며, 주거 비용은 찰스 3세가 개인적으로 부담할 것으로 전해졌습니다 찰스 3세는 앤드루 왕자를 둘러싼 각종 추문이 이어지면서 영국 왕실의 권위가 크게 흔들리자 왕실의 명예를 지키기 위해 이런 결정을 내렸습니다.고(故) 엘리자베스 2세 여왕의 차남인 앤드루 왕자는 미국의 억만장자 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인에 고용된 직원이었던 미국인 여성 버지니아 주프레가 17세일 때 강제로 성관계를 맺었다는 의혹을 받아 왔습니다.그는 2022년 주프레가 낸 민사소송에서 합의했지만, 책임을 인정하지는 않았고 계속 의혹을 부인해 왔습니다.앤드루 왕자는 2019년 왕실 업무에서 물러난 데 이어 2022년엔 군 관련 훈작과 '전하'(HRH) 호칭도 잃었습니다.그러다가 최근 엡스타인과 관련한 추가 의혹이 드러나자 지난 17일 요크 공작을 포함한 왕실 작위와 칭호를 포기하겠다고 밝혔습니다.하지만 주프레의 사후 회고록 출간 등으로 앤드루 왕자를 둘러싼 논란은 계속됐고, 결국 찰스 3세가 중대 결단을 내린 것으로 보입니다.영국 왕자의 칭호가 박탈되는 것은 매우 이례적인 일입니다.영국에선 1919년 어니스트 어거스터스 왕자가 1차 세계대전 당시 독일 편을 들었다는 이유로 호칭을 박탈당한 것이 마지막이라고 외신들은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)