이 대통령 "한일, 이웃임을 부정할 수도 협력의 손 놓을 수도 없어"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(31일) "한국과 일본은 워낙 가깝고 오래된 사이여서, 마치 가족관계처럼 정서적인 상처를 입을 때도 있다"며 "하지만 양국이 이웃임을 부정할 수도, 협력의 손을 놓을 수도 없다"고 말했습니다.전날 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한한 다카이치 사나에 일본 신임 총리와 정상회담을 가진 이 대통령은 오늘 페이스북에 올린 글에서 이 같은 회담 소감을 밝혔습니다.이 대통령은 "한국과 일본은 앞마당을 같이 쓰는 이웃으로, 고대부터 깊은 교류의 역사를 쌓아왔다"며 "격변하는 국제정세 속에서 양국이 공동으로 대응할 과제들이 점점 늘고 있는 만큼 어느 때보다 협력과 공조를 강화해야 한다"고 언급했습니다.아울러 다카이치 총리가 최근 "한일 관계를 미래지향적으로, 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다"고 언급한 점을 거론하면서, "제 견해와 정확히 일치하는 말씀"이라고 설명하기도 했습니다.그러면서 "미래지향적 한일 관계를 흔들림 없이 이어가겠다"고 강조했습니다.이 대통령은 "어제 첫 정상회담을 시작으로 다카이치 총리와 더 활발하게 소통하기로 했다"며 "앞으로 '셔틀외교'를 이어가며 새로운 한일관계의 미래를 열기를 기대한다. 다음에는 일본의 지방 도시에서 다카이치 총리를 뵐 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)