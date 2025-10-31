유튜버 수탉, 처참한 상해 피해 상태 공개…"피의자는 중고 슈퍼카 딜러 일당"

이미지 확대하기

구독자 100만 명을 보유한 유명 게임 유튜버 수탉을 납치하고 살해하려 한 일당이 구속된 가운데, 수탉이 주먹과 둔기에 의해 안면 골절 등 심각한 상해를 입은 상태가 공개되어 충격을 주고 있다.지난 30일 JTBC '사건반장'은 수탉의 법률 대리인을 통해 현재 수탉의 건강 상태를 상세히 전했다. 보도에 따르면, 수탉은 주범 A씨(30대, 중고차 딜러)와 공범 B씨(20대) 등 2명에게서 주먹과 둔기로 얼굴을 집중 가격 당했으며, 목을 졸리는 등 무차별적인 폭행을 당했다. 그 결과, 수탉은 안면 골절, 머리 쪽 다량의 타박상, 골절상 등 심각한 중상을 입었다.'사건반장' 측은 "수탉은 현재 병원에서 치료를 받고 있으며, 부상 정도가 심각하여 인터뷰 등이 불가능한 상태"라고 설명했다. 방송에 공개된 수탉의 사진은 블러 처리 되었음에도 불구하고 귀와 얼굴 상처가 심각하여 보는 이들을 안타깝게 했다.피의자 A씨 일당은 지난 26일 밤 10시 40분경 인천 연수구 송도동의 한 아파트 지하주차장에서 수탉을 폭행하고 차량에 태워 납치한 혐의를 받고 있다. A씨는 2년 전 이메일을 통해 수탉에게 접근해 차량 거래 관계를 맺었으나, 차를 인도하지 않은 채 수탉 명의로 각종 과태료 통지서가 날아오는 등 문제를 일으켜 수탉으로부터 차량 비용을 돌려달라는 요구를 받은 상태였다.'사건반장'에 따르면 수탉이 주차장에 도착했을 때, A씨 차량 뒷좌석에는 "마스크를 쓰고 후드를 뒤집어 쓴 다음에 목장갑을 끼고 누워서 숨어 있었던" 공범 B씨가 있었다. 이를 수상히 여긴 수탉의 신고 덕분에 경찰이 차량을 추적할 수 있었다. 일당은 주차장에서 수탉에게 심각한 상해를 입힌 후, 약 200km 떨어진 충남 금산군까지 납치를 강행하는 과정에서 돈을 요구하며 살해 협박을 가한 것으로 드러났다.인천 연수경찰서는 A씨와 공범 B씨에 대해 살인미수와 공동감금 등 혐의를 적용해 수사를 진행했다. 유아람 인천지법 영장 전담 부장판사는 이들의 도주 우려, 범행의 위험성, 피해의 심각성 등을 이유로 구속영장을 발부했다.한편, '사건반장'에서 가해자로 지목된 A씨가 운영했던 것으로 추정되는 유튜브 채널은 방송 이후 몇 시간 만에 급히 삭제됐다. A씨가 현재 구속된 상태임을 고려할 때, 가해자의 지인 또는 관계자가 범죄의 흔적을 지우기 위해 관련 계정을 서둘러 폐쇄한 것으로 추측된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)