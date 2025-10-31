"경주선언 채택 매우 근접"…'자유 무역' 포함되나

<앵커>



전 세계가 주목하고 있는 이번 APEC의 핵심 행사, 정상 회의가 조금 뒤면 시작됩니다. 개막식부터 폐막식까지 이곳 경주에 마련된 저희 특설 스튜디오에서 빠르고 생생한 소식들 전달해 드리도록 하겠습니다. 21개 회원 정상들이 공동 선언문, 이른바 경주 선언을 채택할 지가 관심이고, 특히 여기 APEC의 원래 설립 취지라고 할 수 있는 자유 무역 정신이 담길지도 관건입니다. 전 세계 기자들이 모여서 이번 행사를 취재하고 있는 경주 국제 미디어센터를 연결해봅니다.



김형래 기자, 오늘(31일) 정상회의 일정은 어떻게 됩니까?



<기자>



네, 2025 APEC의 꽃인 정상회의가 오늘 개막합니다.



정상회의는 이틀 동안 진행되는데, 잠시 뒤 10시에 개막하는 첫 번째 세션에서는 무역과 투자 협력 방안을 논의합니다.



이번 정상회의에는 21개 회원 정상과 초청국인 아랍에미리트의 모하메드 아부다비 왕세자가 참석하는데요.



이재명 대통령은 APEC 의장국 정상으로서 각 회원 정상을 한 명씩 맞이하고, 이후 본회의 1세션에서 어려운 대외 여건 속에서도 각국의 입장 차를 극복하고 경제 협력 방안을 모색하자는 취지로 연설할 예정입니다.



오늘 저녁에는 정상 및 글로벌 리더들이 참여하는 환영 만찬도 예정돼 있습니다.



이어 내일 두 번째 세션에서는 AI 등 신성장 동력 창출 방안을 논의하고, 이후 공동선언문 발표와 함께 다음 APEC 정상회의 개최국인 중국의 시진핑 주석에게 의장국을 인계하면 이번 APEC이 마무리됩니다.



<앵커>



어제 준비 단계 성격인 장관급 회의에서는 실무 수준에서의 성명은 채택하지 못했죠?



<기자>



네, 그렇습니다. 그제부터 이틀 동안 장관급이 참석해 정상회의 의제를 조율하는 외교통상각료회의가 열렸는데요.



여기서 회원국 간 이견이 발생해 공동성명 채택이 무산됐습니다.



공동성명에 APEC의 설립 취지인 다자주의, 자유무역 등의 문구를 넣는데 대해 자국 산업 보호를 강조하는 미국의 반대가 계속되고 있는 것으로 해석되는데, 이렇게 되면 정상회의의 최종 공동 선언문, 이른바 '경주 선언'이 채택될 수 있을지가 관건입니다.



앞서 우리 측 대표로 각료회의에 참석한 조현 외교부 장관은 경주선언 채택에 매우 근접하고 있다면서도, '자유무역' 관련 내용이 포함될지에 대해서는 막판 협상이 이어지고 있기 때문에 섣불리 예단하기는 어렵다고 여지를 남겼습니다.



(영상편집 : 위원양, 현장진행 : 신진수)